Note de la rédaction : Le photojournaliste Abbas Attar est mort ce 25 avril 2018, découvrez sa vie et son oeuvre par Céline Tabou.

Abbas Attar pose son objectif sur les religions

Photojounaliste Iranien, Abbas Attar est membre de l’agence Magnum. C’est en noir et blanc qu’il expose le monde aux beautés et duretés des religions. Ce qui fascine, c’est qu’il met en avant les visages et les expressions dans un monde teinté, parfois doux, parfois dur, mais toujours sincère.

Un photojournaliste et essayiste dans l’âme

Né en 1944, Abbas Attar débute dans la photographie à partir des années 1970. Il débute en prenant des photos de révolutions, dont cette au Biafra, Bangladesh, Irlande du Nord, Vietnam, mais également au Moyen Orient, Chili, Cuba, et een Afrique du Sud durant l’apartheid.



Connu pour son travail sur la révolution iranienne, il a durant trente ans, entre 1971 et 2001, mis en avant la violence de la guerre. Des hommes et des femmes qui durant des années ont vécu dans une tension, qui persiste encore aujourd’hui. De ce travail de terrain est sortit un livre en 2002, « Irian Diary: 1971-2001″. Originaire d’Iran, son livre ressemble à un journal intime. Il met à la vue de tous la vie quotidienne des Iraniens et de leur engouement pour leur pays.

Membre de l’agence Sipa de 1971 à 1973, puis de Gamma de 1974 à 1980, il rejoint Magnum Photos en 1981, pour en devenir un membre à part entière en 1985. De 1984 à 1986, il part pour Mexico. C’est àépoque que ses photographies laissent de la place au texte. Il rédige un ouvrage sur le Mexique intitulé « Return to Mexico ». Il y intègre ses photos et ses expériences vécues au Mexique, en Iran, en Chine, au Vietnam, et au Nigéria, entres autres.

MALAYSIA. Near Ipoh. Schoolchildren of the al-Arqam Islamic fundamentalist sect. 1987

De 1987 à 1994, il parcourt le monde de la province chinoise, du Xinjiang au Maroc, pour observer la réapparition de l’Islam. Il décrypte par l’image les tensions existantes dans des sociétés auparavant sans Musulmans. Ces sociétés oscillent entre les traditions et le désir de modernité. Son ouvrage, «» a retenu l’attention après le 11 septembre 2001. Allah O Akbar: A journey Through Militant Islam

Islam, Christianisme, Animisme et maintenant Bouddhisme

Après s’être arrêté sur l’Islam pendant des années, il s’intéresse au Christianisme. Entre 1995 et 2000, Abbas Attar s’interroge sur le Christianisme, et analyse l’impact de cette religion sur la société« Voyage en Chrétientés » retrace les aspects politique, spirituel, et rituel du Christianisme. occidentale. Son livre

Durant deux ans, il photographie l’Animisme à travers le monde. Il tente de savoir pourquoi l’irrationnel refait surface dans un monde en évolution scientifiquement et technologiquement, et où l’irréel n’a que peu de place. Mais en 2001, il cesse ses recherches sur l’Animisme pour se pencher sur son livre «», dans lequel il retrace les grands moments forts de l’histoire de son pays. Irian Diary

Son dernier livre « Au Nom de Qui ? Le monde musulman après le 11-septembre » explore la montée du Jihadisme. Il lance une réflexion sur la montée en puissance de « l’islamisation rampante » de la société. En 2008, il entreprend une exploration du Bouddhisme avec le même regard sceptique et interrogateur.

Un œil en noir et blanc

C’est en bichrome qu’Abbas Attar expose le monde. Il met en évidence les contradictions du monde vis àé’histoire iranienne, mexicaine, africain, asiatique ou des personnages, comme Mohammed Ali, le photographe met en avant l’espoir, la lutte, la colère, la croyance, l’engagement. Une sincérité ressort de ces images. La vie telle qu’elle est: entre douceur et dureté. vis des religions. Ce qui touche dans ces photos en noir et blanc sont les visages, et les expressions.

ISRAEL. Jerusalem. Young and old Hassidic Jews. 1991

Christophe Devriendt écrit « Le noir et blanc donne un aspect spirituel encore plus prégnant, même si certaines photographies ne sont pas à proprement parler religieuses. »

Sur le site Magnum Photos, le photojournaliste définit sa photographie: « Aujourd’hui, ma photo est une réflexion qui se concrétise dans l’action et aboutit à une méditation. La spontanéité — le moment suspendu — intervient pendant l’action, à la prise de vue. Une réflexion sur le propos la précède. Une méditation sur la finalité la suit. C’est là, pendant ce moment exaltant et fragile, que s’élabore la véritable écriture photographique : la mise en séquence des photos. Le souffle de l’écrivain est alors nécessaire à cette entreprise. Le photographe, n’est il pas celui qui « écrit avec la lumière » ? Mais à la différence de l’écrivain qui possède son verbe, le photographe est, lui, possédé par sa photo, par la limite du réel qu’il doit transcender pour ne pas en devenir prisonnier ».

Expositions Individuelles

1972 « Ganvié People », Falomo, Nigeria

1977 « Rétrospective », Galerie Litho, Téhéran

1977 « Ce jour-là », Galerie FNAC, Paris

1980 « Iran, la révolution », Musée d’Art Contemporain, Téhéran

1980 « Darvazeh Ghar Mosque », Téhéran

1980 « Fundacao Cultural », Rio de Janeiro

1982 « Citizen of the Third World », Photographer’s Gallery, London

1982 « Open Eye Gallery, Liverpool, G.B.

1983 « Rétrospective », Consejo de Fotogragia, Mexic o

1984 « Rétrospective », Galerie ARPA, Bordeaux, France

1986 « Votez pour Moi », Galerie Magnum, Paris

1991 « Rétrospective », Imagina, Almeria, Espana

1992 « Retours à Mexico », Centre Culturel du Mexique, Paris

1992 « Maison pour Tous », Calais

1994 « Retornos a Mexico », Centro Nacional de la Fotografia, Mexico

1999 « Islamies », Place Royale, Bruxelles

1999 « Islamies », Institut du Monde Arabe, Paris

1999 « Chrétiens », Maison de la Photographie, Moscou

1999 « Chrétiens », Eberhardskirche, Stuttgart, Allemagne

2002 « Iran, the revolution », The Grey Gallery, New York, USA

2002 « Viaggio negli Islam del mondo », Palazzo Vecchio, Firenze, Italia

2002 « Iran Diary », Visa in Perpignan, France

2003 « Visiones de l’Islam », la Caixa, Girona, Granada, Pamplona et Palma de Mallorca, Espana

2004 « Iran », Haus der Kulturen der Welt, Berlin

2004 « Resurgence of Shias », Visa in Perpignan, France

2004 « Ya Saddam », Noorderlicht, Leeuwarden, Hollande

2004 « Islams », les Nations Unies, New York

2005 « Sur la Route des Esprits », La Chambre Claire, Paris

2006 « The Children of Abraham », Nobel Peace Center, Oslo

2006 « Islams and Shias », Vicino/Lontano, Udine, Italia

2007 The Children of Abraham, Groningen et Amsterdam, Hollande

2008 Les Enfants d’Abraham, Institut Français de Fès, Maroc

2008 The Children of Abraham, Jardin Botanique, Bruxelles, Belgique

2009 Au Nom de Qui ?, Magnum Gallery, Paris

2009 Au Nom de Qui ?, Visa, Perpignan

Ouvrages

Iran, la révolution confisquée, Clétrat, Paris 1980

Retornos a Oapan, FCE Rio de Luz, Mexico 1986

Return to Mexico, W.W.Norton, New York 1992

Allah O Akbar: A Journey Through Militant Islam, Phaidon, Londres, 1994

Allah o Akbar, Voyages dans l'islam militant, Phaidon, Paris, 1994

Allah O Akbar - Viaggio negli islam del mondo, Contrasto, Italie, 1994

Voyage en Chrétientés, De la Martiniere, Paris 2000

Iran Diary 1971-2002, Autrement, Paris 2002

Abbas, I grandi Fotografi di Magnum, Hachette, Milano 2005

Sur la route des esprits, Delpire, Paris 2005

IranDiaro: 1971-2005, Saggiatore, Italie, 2005

The Children of Abraham, (catalogue), Intervalles, Paris 2006

Au Nom de Qui ? Le Monde musulman après le 11-Septembre, Éditions du Pacifique, Paris 2009

