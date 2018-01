Votre site web avec ICON6

Créer son propre site web, tout photographe en rêve ou presque... Mais pour tous ceux qui ne maîtrisent pas la technique, cela s'apparente souvent à un parcours du combattant. Deux jeunes entrepreneurs français, Jérémy Rasse et Benjamin Papillault vous propose une solution clé en mains sur le site ICON.io.

L'objectif s'affiche dès l'accueil du site : "trois clics, mon site", une promesse alléchante donc. C'est parti pour le 1er clic qui va vous conduire à choisir un modèle de base que vous pourrez bien sûr personnaliser par la suite. Les différents modèles proposés sont particulièrement pertinents en tant que site pour photographe car très graphiques avec la présentation d'entrée de jeu d'une photographie pleine page ou de mosaiques d'images.

Une fois le thème choisi, vous procédez à la classique inscription ainsi qu'au choix de la formule souhaitée : perso, pro ou business. Oui disons le tout de suite, seuls les 14 premiers jours d'essai vous permettant de tester l'interface sont gratuits. Pour un site personnel, il vous en coutera ensuite 84 euros par an (ou 132 euros/an si vous choisissez le paiement mensuel) pour conserver votre site. Mais aucun moyen de paiement ne vous est demandé dès l'entrée, donc vous ne risquez rien à tenter l'aventure...

Cette étape validée, le site est créé en 5 secondes et le bouton Modifier vour permet de rentrer dans le vif du sujet. Un volet à droite de l'écran permet d'accéder aux différentes options de personnalisation : la création de nouvelles pages (page de contenu, galerie photo, grille d'image, etc.), la modification du style des pages, les options de configuration supplémentaires et la possibilité d'ajouter un blog sur votre site. Sur une page donnée, au survol de chaque élément, par exemple une photo, apparaît une petite clé de 10 en haut à droite : un clic dessus vous permet de remplacer l'image par l'une des votres. Le même principe est utilisé pour modifier les autres éléments comme les blocs de texte. Ce type d'interface est relativement intuitive y compris pour des non-initiés. Un petit regret néanmoins à l'intention de Jérémy et Benjamin, on arrive dès le début de la modification du site sur un exemple de page de contenu intitulée Aide en ligne, ce qui a tendance - à notre avis - à induire en erreur l'utilisateur qui pourrait croire être sur la page d'aide du site ICON, mieux vaudrait arriver directement sur une galerie photo par exemple.

Signalons enfin que les sites créés sont "responsive", c'est à dire que la mise en page s'adapte automatiquement en cas de visionnage sur une tablette ou un smartphone, argument non négligeable quant on sait que cela représente actuellement plus 50% des connexions pour le public français.

Lancez-vous, vous avez 14 jours pour tester gratuitement le système et peut-être réaliser le site de vos rêves !