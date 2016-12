Invitation gratuite pour le Salon de la Photo 2016

Photophiles vous offre des invitations pour le salon de la photo 2016. Entrer le code : PHI16 sur le sitehttp://www.invitationphoto.com Le salon qui aura lieu cette année du jeudi 10 au lundi 14 novembre 2016 à Paris Expo, Porte de Versailles à Paris...

Le Salon 2016 : Le Salon de la Photo réunit les plus grandes marques du monde de la photographie, fabricants de matériel photo, importateurs, mais aussi écoles et groupements professionnels. Il valorise la pratique de la photographie et le métier de photographe avec les "grandes rencontres", les prix des ZOOMS qui honorent le travail de photographes émergents, des expositions photos inédites, des lectures de portfolio, des conférences techniques organisées et présentées par les meilleurs professionnels de la presse photo.

SALON DE LA PHOTO 10-14 NOVEMBRE 2016

PARIS EXPO, PORTE DE VERSAILLES, PARIS

Vous pouvez dès à présent télécharger vos invitations en vous rendant sur : http://www.invitationphoto.comet en entrant le code : PHI16

Nous vous tiendrons au courant du programme complet de ce salon 2016 dès que nous aurons plus d'informations.

________________________________________ Archives____________________________

SALON de la PHOTO 13-17 novembre 2014

Paris Expo, Porte de Versailles, Paris



A VOS AGENDAS





Comme chaque année Photophiles vous offre des invitation pour le salon de la photo qui aura lieu cette année du jeudi 13 au lundi 17 novembre 2014 à Paris Expo, Porte de Versailles à Paris.

Vous pouvez dès à présent télécharger vos invitations en vous rendant sur : http://www.invitationphoto.com et en entrant le code : PHI14

Nous vous tiendrons au courant du programme complet de ce salon 2014 dès que nous aurons plus d'informations.

________________________________________ Archives____________________________

SALON de la PHOTO 7-11 novembre 2013

Paris Expo, Porte de Versailles, Paris



Salon de la Photo 2013

du jeudi 7 au lundi 11 novembre 2013,

à Paris Expo, Porte de Versailles à Paris.

Pour obtenir des invitations, connectez-vous sur: http://www.invitationphoto.com et entrez le code : PHI13



Le Salon de la Photo est devenu, en novembre à Paris, l’événement phare des nouveautés et innovations du marché de la photographie. C’est le grand rendez-vous de l’année pour tous ceux que la pratique de la photographie passionne, amateurs et professionnels.



Avec 80.612 visiteurs et une augmentation de +12,3% par rapport à 2011, l’édition 2012 a connu la fréquentation la plus importante jamais enregistrée depuis la création du salon, désormais un événement majeur dans le calendrier international.



Autour des grandes marques mondiales, de la prise de vue à la retouche, l’impression et le partage de l’image, le Salon de la Photo propose un programme exceptionnel d’expositions inédites, de conférences et de rencontres avec les plus grands photographes, d'ateliers et de débats, un village de vente et une librairie très courus.



Le Salon de la Photo,

LE rendez-vous de tout ce qui fait la photographie pour ceux qui en font.

Pour obtenir des invitations, connectez-vous sur: http://www.invitationphoto.com et entrez le code : PHI13





La réalisation du visuel de l’édition 2013 a été confiée au photographe Thibault Stipal.



Avec la complicité amicale et tout le charme de l’actrice Marie Piot, Thibault Stipal nous livre ce clin d’œil photographique plein de joie de vivre !



Né en 1981 à Royan, diplômé de l’école des Gobelins en 2006, Thibault Stipal* vit à Paris. Portraitiste, il collabore avec la presse (Le Monde, Télérama, Grazia, Elle, Studio Ciné Live, Libération...), avec la publicité et des maisons de disques.



Parmi ses travaux personnels, ses séries « Androgyne » et « Rock » ont déjà donné lieu à plusieurs expositions.



VISIONNEZ LE MAKING OF DU VISUEL.



Tournée pendant la prise de vue de Thibault Stipal aux Studios Photo SALA à Paris, cette vidéo a été réalisée par Stéphanie Grosjean**. Réalisatrice et monteuse, elle évolue dans les domaines de la mode et de la musique depuis plusieurs années.



Making-of du visuel du Salon de la Photo 2013 par lesalondelaphoto

ARCHIVES 2012

Pour sa 5ème édition, le salon de la photo aura lieu du 8 au 12 Novembre 2012

Pour obtenir des invitations, connectez-vous sur: http://www.invitationphoto.com et entrez le code : PHI12

LE SALON DE LA PHOTO revient du 8 au 12 novembre 2012, à Paris Expo, Porte de Versailles à Paris.

5 journées pour s’informer auprès des grandes marques mondiales, pour échanger entre passionnés, pour découvrir les dernières nouveautés et où chacun peut s’équiper à sa mesure.

Sa fréquentation, en 2011, s’est élevée à 71.805 visiteurs, ce qui prouve, encore une fois, l’intérêt grandissant du public pour la photographie. Le SALON DE LA PHOTO c’est le salon destiné aux professionnels comme aux amateurs de la photo et au grand public. LE SALON DE LA PHOTO est LE rendez-vous annuel incontournable où plus de 100

exposants, fabricants, importateurs, sont là pour accueillir, révéler leurs nouveaux produits et services, de la capture de l’image à son traitement, son impression et son partage. La vidéo venant renforcer l’offre de la photographie qui gagne, chaque année, en popularité.

Sonia Sieff a réalisé celle de cette année. Lorsqu’on demande à Sonia Sieff pourquoi elle est devenue photographe, elle répond : « c’est simplement parce que je ne pouvais pas faire autrement ». Née dans la photographie, Sonia Sieff participe pour la 1ère fois à une exposition collective à 18 ans. Elle travaillera ensuite pour ELLE, Vogue, De l’Air… Ses domaines de prédilection sont la mode, le portrait et le nu.

Elle a notamment photographié Soeur Emmanuelle, Yan Pei Ming, Natalie Portman, Eva Green, Kate Moss… et cette année l’affiche du SALON DE LA PHOTO.

Le making of de la photographie de Sonia Sieff a été réalisé avec un appareil reflex numérique par Félicia Massoni**. Après un bref passage dans la comédie, Félicia a trouvé sa vraie place de l'autre côté de la caméra. Elle réalise des portraits d'artistes, des clips vidéo, des sujets journalistiques et des documentaires. Après

avoir signé l'émission Le couloir de la night tournée en vidéo, Félicia Massoni a voulu s'approprier la nouvelle technologie vidéo HD des appareils reflex numériques, qui lui permet de continuer à réaliser seule ses sujets de

prédilection.

*http://www.soniasieff.com

EDITION 2012 : Comme chaque année, Photophiles vous invite au salon de la Photo.

Salon de la photo 8 au 12 Novembre 2012 A Paris - Porte de Versailles

Comme chaque année, Photophiles sera partenaire du salon de la photo et à cette occasion, nous vous offrons des invitations gratuites. http://www.invitationphoto.com et entrez le code : PHI12 . Pour bénéficier de votre invitation dès à présent connectez-vous sur le site :

Le rendez-vous en France de tout ce qui fait la photographie pour tous ceux qui en font!

Le salon de la Photo vous révèle toutes les nouveautés des marques mondiales de la photo. Rendez-vous d'échanges, de connaissances et de passions, le salon vous propose, pendant 5 jours, un programme exceptionnel de rencontres, de conférences, d'ateliers et de débats ; avec la participation de l'ensemble des acteurs du marché et l'attrait de son village de vente et sa librairie.

Pour obtenir des invitations, connectez-vous sur: http://www.invitationphoto.com et entrez le code : PHI12



Par avance nous vous souhaitons un bon salon.

