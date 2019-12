Bien choisir son cours de photographie



Vous souhaitez vous former ou vous perfectionner à la pratique de la photographie ? Quelques conseils pour bien choisir votre cours.

Il y a bien entendu de nombreuses possibilités pour se former à la photographie en ligne, ne serait-ce que le cours complet sur la photographie de Photophiles en vidéo, entièrement gratuit, sur notre chaîne YouTube ou les cours sous forme écrite sur www.cours-photophiles.com.



Néanmoins rien ne vaut l’accompagnement d’un formateur à vos côtés, sur le terrain et capable de vous conseiller directement sur l’utilisation de votre boitier, l’amélioration de votre technique et de votre regard photographique.

Ces cours sont généralement payants, il est donc important de faire le bon choix pour son premier cours de photo.

Première chose, il faut vous positionner sur un niveau, êtes-vous débutant ou photographe averti ?

Les notions de règle des tiers, de relation ouverture-temps de pose-ISO, ou de profondeur de champ, ne vous disent rien ou n’évoquent qu’un vague souvenir pour vous ? Pas d’hésitation à avoir : choisissez un cours pour débutant qui vous permettra de voir ou revoir ces bases essentielles de la photographie.

Dans l’autre cas, vous pouvez évidemment choisir un cours de perfectionnement qui vous présentera des notions plus avancées sur la technique photographique. Mais, de notre point de vue, le plus intéressant est de vous orienter sur un cours thématique.

Ce type de cours ou stage, consacré à un seul sujet comme par exemple le portrait, le nu, le paysage, la photo de concert, etc. vous permettra d’en apprendre plus sur les techniques utiles au domaine qui vous intéresse le plus en photographie.

C’est particulièrement vrai pour le portrait et le nu, car ce sont souvent des domaines difficiles à appréhender… On peut par exemple ne pas se sentir à l’aise dans la gestion du modèle : un cours sur le sujet permet d’une part de travailler avec des modèles professionnels habitués à poser devant l’objectif photographique et d’autre part de bénéficier des conseils de l’intervenant pour mettre à l’aise le modèle et réussir de belles images.

Dernier conseil essentiel pour profiter au maximum de ces cours en « présentiel » : ne soyez pas timide et posez au formateur toutes les questions nécessaires. Lors de ces journées de formation, c’est souvent l’échange entre vous, l’intervenant et les autres stagiaires qui est le plus enrichissant pour tous !