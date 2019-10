Nikon Z7 - Z6

Par : Jean-Claude Barousse

Encore une fois, l’auteur Vincent Lambert nous gratifie de deux livres qui pourraient être en mode d’emploi des nouveaux Nikon Z6 et Z7. Mais, non, il ne s’arrête pas là pour aller plus loin. Au-delà du rappel et de l’explication précise de chacune des fonctions et possibilités que vous offrent ces boîtiers, il vous emmène, entraîne pour faire de meilleures photos avec un minimum de connaissance. Et c’est déjà bien. Ce livre est, bien entendu, fait pour les possesseurs de ces deux boîtiers qui souhaiteraient aller plus loin que le simple mode d’emploi. Mais il concerne également les hésitants. Le contenu de ce livre leur livrera toutes les possibilités photographiques de chacun des boîtiers convoités.

Il se pourrait bien que l'achat préalable de ces deux ouvrages peut vous livrer les critères qui vous permettront de déterminer votre choix...

Auteur : Vincent Lambert

Editeur : Eyrolles

184 pages – 26€ - (Isbn 978-2-212-67793-5 / 978-2-212-67794-5)

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr

