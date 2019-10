Par : Jean-Claude Barousse

Les secrets de la photo de sport

L’auteur Mickaël Bonnami, est bien connu comme professionnel dans le milieu sportif. En tant que tel, il a eu l’avantage de photographier de grands événements sportifs et vedettes du sport. Dans ce livre, tout vous est donné pour ne plus rater vos clichés et même plus. Si la technicité de prise de vue est bien passée en revue, une part importante est donnée à l’approche, le bon positionnement. Vous en serez également suffisamment sur l’intérêt d’éditer ses photos mais aussi protéger vos droits. Le métier de photographe professionnel n’est pas absent. Les photos données pourront avantageusement vous servir de modèles pour réaliser les autres. A vos boîtiers et télé…

Auteur : Mickaël Bonnami

Editeur : Eyrolles

117 pages – 23€ (Isbn 978-2-212-67834-5)

