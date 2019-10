Par : Jean-Claude Barousse

L’âme du photographe

Tout photographe sérieux et aimant la littérature du genre se doit d’avoir ce livre bien placé dans bibliothèque. Alors s’il est à présent absent, courez acheter cette réédition pour le 10ème anniversaire de la sortie de cet ouvrage. Ainsi, vous pourrez tranquillement et confortablement installé, (re)decouvrir le photographe dont il est question. Et des images, de belles photographies, vous permettront d’admirer ses prises de vues qui vous dépayseront. D’autant plus intéressantes que pour chacun sont indiquées les métadonnées qui peuvent vous fournir des éléments intéressants pour vos prises futures. Mais, est-ce que ce sont les photos qui sont plus intéressantes que le texte procurant de bons conseils ? En tout cas, ces deux forment un ensemble photographique qui vous ravira et vous autorisera à aller plus loin dans votre propre démarche. Noël n’est vraiment pas loin, un ami serait très certainement heureux de l’avoir…

Auteur : David duChemin

Editeur : Eyrolles

277 pages (plus l’index) – 26€ (Isbn 978-2-212-67828-4)

