Photoshop pour les utilisateurs de Lightroom

Après un certain mouvement d’humeur qui a fait mouche, l’éditeur, Adobe, du célèbre logiciel de traitement de l’image Photoshop avait cédé aux pressions en acceptant une formule à bas prix pour l’accès à sa solution photographique. Mais, dans la formule, étaient proposés PSP pour le traitement global des images et Lightroom plus spécifiquement dédié aux photographes. Ce qui laissait certains de ces derniers perplexes puisque l’on pouvait tout faire avec le premier et que le moteur de LR était identique à Cameraw. D’autant plus que PSP donnait plus de possibilités de traitement notamment la gestion des calques.

Alors pourquoi les deux ? Et bien si vous ne le savez pas encore, si, comme moi, vous n’aviez pas trouvé l’intérêt de travailler avec ces deux logiciels, emparez-vous sans complexe de ce livre. Tout vous y est expliqué de A à Z. Après lecture, soit vous comprendrez l’intérêt d’utiliser LR pour tel outil ou fonction, par exemple le catalogage plus pratique que Bridge, soit vous avez compris comment profiter de chacun pour tirer le maximum de vos projets photographiques. Cependant n’oubliez pas que PSP est en fait trois programmes : Bridge, Cameraw et Photoshop. Alors que LR forme un tout bien plus rapide dans un flux de travail photographique du catalogage à l’édition de votre image…

