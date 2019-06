Par : Jean-Claude Barousse

Créer et gérer une activité de photographe

Dans la série Photographe Pro, demandez la 2ème édition de ce livre. Il est sans aucune photographie tant il est question d’un sujet autrement important : vivre de sa photographie. Ce livre est bourré de conseils que vous suivrez ou pas mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Il ne fera pas de vous le photographe rêvé, mais si vous le lisez entièrement avant de vous lancer dans cette folle aventure vous devriez pouvoir vous éviter de biens mauvaises mésaventures. Un point crucial qui est toujours évité par pudeur puisqu’il s’agit de la vie professionnelle d’artiste est la rentabilité de cette profession. Actuellement, une journée de prise de vue est estimée à 700-1200€ tous les frais payés y compris ceux auxquels vous n’aviez pas prévus sans préparation de précaution. Pris comme cela, il est évident qu’à la fin du mois vous serez très riche car vous savez compter et 1200€ (pourquoi prendre la part la moins élevée?) multipliés par 30 jours (quand on aime on ne compte pas) cela fait 36 000 joyeux euros. Douce illusion puisque, grosso modo, une journée de prise de vue demande l’équivalent en post production et vous n’avez pas compté les démarches commerciales et administratives qui vous demanderont certainement plus de temps que la prise de vue à proprement parlé. Mais, maintenant vous savez tout !

