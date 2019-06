Plus de 5000 abonnés et 180 vidéos sur YouTube de Photophiles

PLUS DE 5000 ABONNES A LA CHAINE YOUTUBE DE PHOTOPHILES



La chaîne YouTube de Photophiles réunit désormais plus de 5000 abonnés et plus de 180 vidéos. Initiée en 2018, elle vous propose des cours complets pédagogiques et progressifs, (cours photographie, cours Affinity Photo, cours Photoshop, cours Gimp, cours DxO PhotoLab, etc.), de nombreux tutos sur Affinity Photo, Photoshop et une sélection d'outils et sites web utiles au photographe. Découvrez sans attendre tout le contenu disponible...

Cours de PHOTOGRAPHIE

Code couleur : Bandeau horizontal ROUGE

La liste des cours déjà publiés:

N°1 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. La composition : La règle des tiers https://youtu.be/PGENWPzYrIo

N°2 Cours sur la PHOTOGRAPHIE, La composition : L'équilibre des masses https://youtu.be/O5iG4b5rblM

N°3 Cours sur la PHOTOGRAPHIE, la composition : Les lignes directrices https://youtu.be/kmYDMxbT0lE

N°4 Cours sur la PHOTOGRAPHIE, La composition : Composez vos images comme les photographes et peintres célèbres ! https://youtu.be/auyhe2wsVQg

N°5 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. Ouverture, Vitesse, ISO Comprendre les réglages de votre appareil https://youtu.be/4b3If0mxp1U

N°6 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. Gérer la profondeur de champ avec le mode A ou Av https://youtu.be/4tjwOjlSCwY

N°7 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. Gérer la profondeur de champ avec le mode A ou Av (suite) https://youtu.be/0LBs6hHmNfI

N°8 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. Gérer le mouvement avec le mode S ou Tv https://youtu.be/kkMcrbf0Wgk

N°9 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. Le mode S (suite). Réaliser un filé. https://youtu.be/w6N5HC3WkcA

N°10 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. Le mode S (suite). Figer le mouvement https://youtu.be/ABVMynLALJk

N°11 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. L'éclairage : la lumière naturelle https://youtu.be/TMu0NAgx840

N°12 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. L'éclairage : Utiliser un réflecteur https://youtu.be/7jO48Cjo1zE

N°13 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. L'éclairage : le flash, technique du fill-in https://youtu.be/YdTDtpmO01I

N°14 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. L'éclairage : la lumière artificielle https://youtu.be/QI33zY9CG_M

N°15 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. Le flash en intérieur https://youtu.be/AsO1Q5DQFD0

N°16 Cours sur la PHOTOGRAPHIE. L'éclairage en studio https://youtu.be/QiOgZk4GWe4

Vous voulez voir le cours de photographie dans sa totalité? La playlist est là : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1zff62CKR6p69NKDAeIoMLJ-

Cours PHOTOSHOP

Code couleur : Bandeau horizontal BLEU

La liste des cours déjà publiés:

N°1 Cours PHOTOSHOP : L'interface https://youtu.be/21lxHuMk7xI

N°2 Cours PHOTOSHOP : Les outils de sélection simples https://youtu.be/w89col39Xxk

N°3 Cours PHOTOSHOP : Mise en pratique sélections simples https://youtu.be/afJ3_td6te0

N°4 Cours PHOTOSHOP : Maîtriser la plume pour les détourages https://youtu.be/MVDgUV-2WOY

N°5 Cours PHOTOSHOP : Détourer un personnage proprement https://youtu.be/zbNcm1SyEyY

N°6 Cours PHOTOSHOP : Maîtrisez le masque de fusion https://youtu.be/1_ZhFXhvA1E

N°7 Cours PHOTOSHOP : Faire des fondus d'images facilement https://youtu.be/7TjPAR9aRB4

N°8 Cours PHOTOSHOP : Le copier-coller et les calques https://youtu.be/Dizpb-PcXK0

N°9 Cours PHOTOSHOP : Le copier-coller dedans https://youtu.be/pgyVIlYWWto

N°10 Cours PHOTOSHOP : Les outils de retouche https://youtu.be/RPUVS6y6Ay0

N°11 Cours PHOTOSHOP : Les outils de retouche (suite) https://youtu.be/Dxo_JJoEvJk

N°12 Cours PHOTOSHOP : Les outils de retouche, tampon et correcteur pour une retouche parfaite https://youtu.be/B2duZeZOBdE

N° 13 Cours PHOTOSHOP : Colorimétrie d'une image https://youtu.be/D-jm6Y3u3_4

N° 14 Cours PHOTOSHOP : Corriger localement les couleurs https://youtu.be/LDXd3BsQzzg

N°15 Cours PHOTOSHOP : Les calques de réglage https://youtu.be/4JPh2Si1QvA

N°16 Cours PHOTOSHOP : Développer les fichiers RAW avec Camera Raw https://youtu.be/HSJogIH78lM

N°17 Cours PHOTOSHOP : Taille d'images et formats de fichiers https://youtu.be/aOiO8iDIA7U

N°18 Cours PHOTOSHOP : Texte et Styles de calques https://youtu.be/P1CghwOOXdw

N°19 Cours PHOTOSHOP : Les modes de fusion des calques https://youtu.be/7CZPzlo-Sb8

N°20 Cours PHOTOSHOP : Les filtres https://youtu.be/vGAiSGigYL4

N°21 Cours PHOTOSHOP : Les scripts ou actions https://youtu.be/SHSv-L1JKQ0

N°22 Cours PHOTOSHOP : Aller plus loin avec les scripts https://youtu.be/lXeZlKt24Pg

N°23 Cours PHOTOSHOP : Traiter plusieurs images en même temps https://youtu.be/tomBxjR4Ic4

N°24 Cours PHOTOSHOP : Indexer ses images https://youtu.be/yAhrREF3ko8

N°25 Cours PHOTOSHOP : Les outils de dessin Bitmap https://youtu.be/PkIYptC6dco

N°26 Cours PHOTOSHOP : Les outils de dessin vectoriels https://youtu.be/Gfc839y22xE

Vous voulez voir le cours Photoshop dans sa totalité? La playlist est là : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1ze7WdbtkC2aZ3uvd3W029jm

Cours AFFINITY PHOTO

Code couleur : Bandeau horizontal VIOLET

La liste des cours déjà publiés:

N°1 Cours Affinity Photo. L'interface. https://youtu.be/eyRENXSZxro

N°2 Cours Affinity Photo. Les outils de sélection simple. https://youtu.be/c0iFVwP_ffM

N°3 Cours Affinity Photo. Mise en pratique : Isoler un objet avec les outils de sélection simple https://youtu.be/YX3d2yXLz30

N°4 Cours Affinity Photo. L'outil Plume https://youtu.be/lDR7uBkHnPg

N°5 Cours Affinity Photo. Détourage à la plume https://youtu.be/_-_9FTKXgqI

N°6 Cours Affinity Photo. Utiliser le masque pour des sélections parfaites https://youtu.be/LSyg8xU_cxU

N°7 Cours Affinity Photo. Faire des fondus d'images. https://youtu.be/0dN4U0dn0j8

N°8 Cours Affinity Photo. Utiliser les calques https://youtu.be/3G6BI28mz94

N°9 Cours Affinity Photo. Le copier-coller dedans https://youtu.be/LVgoCl7gniY

N°10 Cours Affinity Photo. Les outils de retouche https://youtu.be/tArVltSUGu8

N°11 Cours Affinity Photo. Les outils de retouche (suite) https://youtu.be/QI58Mkn1_g8

N°12 Cours Affinity Photo. Combinez les outils pour une retouche parfaite https://youtu.be/QLi8m8F499I

N°13 Cours Affinity Photo. Gérer la colorimétrie de vos images https://youtu.be/Um2kxt1xaDo

N°14 Cours Affinity Photo. Corriger localement les couleurs https://youtu.be/yLQ79a-nYqg

N°15 Cours Affinity Photo. Les calques de réglages https://youtu.be/AFQOqPpdMBo

N°16 Cours Affinity Photo. Développer les fichiers RAW https://youtu.be/hs2KVsWJAEk

N°17 Cours Affinity Photo. Taille d'image et format de fichiers https://youtu.be/vnuvft_aqV0

N°18 Cours Affinity Photo. Texte et effets de calques https://youtu.be/FLfHfw4ehKQ

N°19 Cours Affinity Photo. Modes de fusion des calques https://youtu.be/Dv5nSAIR2uY

N°20 Cours Affinity Photo. Les filtres https://youtu.be/zr1IZIb9Pes

N°21 Cours Affinity Photo. Les macros https://youtu.be/fUcKAtL7qxg

N°22 Cours Affinity Photo. Aller plus loin avec les macros https://youtu.be/H1hRZINDN6A

N°23 Cours Affinity Photo. Le traitement par lots https://youtu.be/D69shj_hHq4

N°24 Cours Affinity Photo. Indexation des images https://youtu.be/QoH8OBFMcbI

N°25 Cours Affinity Photo. Les outils de dessin Bitmap https://youtu.be/5FCJ9y_WHJ4

N°26 Cours Affinity Photo. Les outils de dessin vectoriel https://youtu.be/-Ta5E9UpQs4

Vous voulez voir le cours Affinity Photo dans sa totalité? La playlist est là : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1zd_6XSYGUiM4k12r0vGx8KN

Cours GIMP

Code couleur : Bandeau horizontal ORANGE

La liste des cours déjà publiés:

N°1 Cours GIMP. L'interface https://youtu.be/lf_vvLK6fcQ

N° 2 Cours GIMP. Logiciel photo gratuit. https://youtu.be/fhsVUp-bO6w

N°3 Cours GIMP Logiciel photo gratuit, GIMP. https://youtu.be/RVR_p4bm1uU

N°4 Cours GIMP Logiciel photo gratuit et ultra-puissant. https://youtu.be/3AOQDW8Z8qM

N° 5 Cours GIMP. Logiciel de retouche photo gratuit. https://youtu.be/IypkYDDt5Yw

N° 6 Cours GIMP : Le masque rapide pour tout détourer https://youtu.be/s1gxWTeB0to

N°7 Cours GIMP : Des fondus d'images en quelques clics https://youtu.be/UuYEzuWTZ7g

N°8 Cours GIMP : Le copier-coller et les calques https://youtu.be/9uyVkIar3bY

N°9 Cours GIMP : Le copier-coller dedans https://youtu.be/lrTZ2tRrZGY

N°10 Cours GIMP : Les outils de retouche https://youtu.be/ciMxa6nWJIg

N°11 Cours GIMP : Les outils de retouche (suite) https://youtu.be/QWorl9F7suY

N°12 Cours GIMP : Combiner outils de retouches et sélections https://youtu.be/ZU6ZeWNzIQI

N°13 Cours GIMP : Colorimétrie d'une image https://youtu.be/inXMNxOXJng

N°14 Cours GIMP : Corriger localement les couleurs https://youtu.be/-OIR6YV_A0Y

N°15 Cours GIMP : Correction de tonalité et couleurs complexes https://youtu.be/TxDZHY6FkT4

N°16 Cours GIMP : Développer les fichiers RAW https://youtu.be/sipxuIsGcE4

N°17 Cours GIMP : Taille d'images et formats de fichiers https://youtu.be/0l2y-c4Z-FU

N°18 Cours GIMP : Ajouter du texte à vos images https://youtu.be/X581NA6pHNc

N°19 Cours GIMP : Modes de fusion des calques https://youtu.be/tyteuLpg9Os

N°20 Cours GIMP : Les filtres https://youtu.be/tMkEECbrqIg

Vous voulez voir le cours GIMP dans sa totalité? La playlist est là : https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1zfYtEIzppIC-kc1MKOgo67G

Cours DxO PHOTOLAB

Code couleur : Bandeau horizontal JAUNE

N°1 Cours DxO PhotoLab. L'interface et le tri des images https://youtu.be/rlXk1U2IYFc

N°2 Cours DxO PhotoLab. Traiter les fichiers RAW https://youtu.be/aKg-sZmow88

N°3 Cours DxO PhotoLab. Effectuer des réglages locaux https://youtu.be/wwo2C-1wkrc

N°4 Cours DxO PhotoLab. Recadrer et retoucher vos photos https://youtu.be/fl3eNwe7X_4

N°5 Cours DxO PhotoLab. Utiliser les filtres gradués https://youtu.be/veRyyfX_0lQ

N°6 Cours DxO PhotoLab. Pinceau et masque auto https://youtu.be/yc2XCQqTHbI

N°7 Cours DxO PhotoLab. Automatiser vos réglages https://youtu.be/hIhViLw2RZ0

Vous voulez voir le cours DxO PhotoLab dans sa totalité? La playlist est là https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1zd_bl5t0pyPZv8k1MrtRNjY

Cours EXCEL

Code couleur : Bandeau horizontal VERT

N°1 : L'interface et les notions essentielles pour la suite https://youtu.be/oPcdKcOIw70

N°2 : Les calculs simples dans Excel https://youtu.be/qxI8AZarsNM

N°3 : Les fonctions simples dans Excel https://youtu.be/hTOCEEsUCbM

N°4 : Présenter un tableau dans Excel https://youtu.be/-1WtypE6v50

N°5 : Gagnez du temps sur Excel? Recopies et groupes de travail https://youtu.be/NZy47JVJu70

N°6 : Liaisons et consolidations dans Excel https://youtu.be/guZb7flhMrU

N°7: Les conditionnelles simples dans Excel https://youtu.be/kb2CwmXxHgo

N°8: Les conditionnelles complexes dans Excel https://youtu.be/MArL3l1DCzo

N°9: Les fonctions de recherche dans Excel https://youtu.be/OSBjjfXFCYU

N°10: Les graphiques dans Excel https://youtu.be/TfnOGBwLXLA

N°11: Les calculs de date et d'heure https://youtu.be/Qy-BmJJflkE

N°12 Les fonctions texte https://youtu.be/W_CZBO20p-M

Vous voulez voir le cours Excel dans sa totalité? La playlist est là https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1zfWjVeRgwi6pA5esJIwgy_s

Les tutos PHOTOSHOP

Code couleur : Bandeau vertical BLEU CLAIR

La liste des tutos Photoshop déjà publiés:

Supprimer des personnages ? https://youtu.be/fCdCP92jMXc

Nettoyer une image ? https://youtu.be/ugOSfTgVe6g

Détourer à la plume ? https://youtu.be/O8ekZ32LjxI

Sélectionner un objet avec la plume ? https://youtu.be/26g-563FKIs

Eviter les erreurs sur Photoshop ? https://youtu.be/6s_Qwub0UYM

Oublier la gomme ? https://youtu.be/gJpXaQtI_yI

Récupérer (ou pas) une photo floue ? https://youtu.be/l5KxLBw-k8g

Récupérer une photo trop contrastée ? https://youtu.be/Vezcx2Ic64Y

Faire disparaitre un objet ? https://youtu.be/KT0mtdgRjoc

Enlever le fond sur une photo ? https://youtu.be/w0NCZxUiVLA

Etre plus efficace sur Photoshop ? https://youtu.be/r441VRUEGfI

Etre encore plus efficace sur Photoshop ? https://youtu.be/JELrfd_gw-k

Créer une illusion d'optique avec vos images ? https://youtu.be/JELrfd_gw-k

Ré-échantilloner ou pas une image ? ! https://youtu.be/-f6zLB8YRG0

Faire du noir et blanc ? ! https://youtu.be/_X7IaG3pH6Y

Faire une désaturation partielle ? https://youtu.be/iTLjXfcWR0Y

Créer un reflet ? https://youtu.be/H5Wz3JoFrjw

Incruster une image dans un texte ? https://youtu.be/Wy-poDW5HtM

Traiter une photo scannée ? https://youtu.be/qc2rGwQX5J4

Changer la couleur des yeux ? https://youtu.be/VrlYBq_nHg4

Détourer une crinière avec une brosse personnalisée ? https://youtu.be/WThVdyB5a5Y

Des images plus belles avec le mode Incrustation ? https://youtu.be/yiGGpY-TYek

Redresser l'horizon ou corriger une perspective ? https://youtu.be/O1qq9aS23IA

Redimensionner plusieurs images rapidement ? https://youtu.be/QJHA25ShP8c

Accorder les couleurs entre deux images ? https://youtu.be/MrIh-ZevUrI

Changer le paysage derrière des fenêtres ? https://youtu.be/wZd0JdKJDes

Utiliser les filtres Nik Collection de DxO ? https://youtu.be/-yOhDt_EBqk

Restaurer une vieille photo? https://youtu.be/214h9ujO6Z0

Isoler rapidement un objet ? https://youtu.be/oWut2Nrya64

Créer un diaporama de vos images ? https://youtu.be/hXfxqN1rBA8

Vous voulez voir tous les tutos Photoshop? La playlist est là https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1zeIZ4pOzxuiZPVMzBbdZt8e

Les tutos AFFINITY PHOTO

Code couleur : Bandeau vertical VIOLET CLAIR

La liste des tutos Affinity Photo déjà publiés:

Détourer à la plume sur Affinity Photo ? https://youtu.be/1pL9TMLhswU

Convertir une image couleur en noir et blanc sur Affinity Photo ? https://youtu.be/9HFNaNPXhNs

Faire une désaturation partielle sur Affinity Photo ? https://youtu.be/HLxk9T0tixg

Déformer un objet avec Affinity Photo ? https://youtu.be/HZVmdnbKOUk

Remplacer un ciel sur Affinity Photo ? https://youtu.be/3sHwswd1Eac

Modifier la couleur des yeux sur Affinity Photo ? https://youtu.be/UPvKeKaOaKw

Ajouter des filtres photo à Affinity Photo ? https://youtu.be/ghigC_QXPus

Ajouter une ombre avec Affinity Photo ? https://youtu.be/nxG8sYbajv4

Corriger un visage trop clair ? https://youtu.be/HcqrzYMhSPk

Ajouter des nuages dans le ciel ? https://youtu.be/Qp0GAJicZfc

Créer un cadre pour une photo ? https://youtu.be/ss8jphxVLbY

Créer un cadre à partir de la bordure d'une photo ? https://youtu.be/_cyZlD1uLqQ

Donner un effet vintage à vos images ? https://youtu.be/hzNstieQABA

Créer des rayons lumineux ? https://youtu.be/RzKvtlWciRQ

Créer des photos panoramiques ? https://youtu.be/7O_8AGef7Q0

Atténuer les rides ? https://youtu.be/xPK-OFt7dQU

Redimensionner rapidement un grand nombre d'images ? https://youtu.be/H8_Dvqr-hvE

Coloriser une image ? https://youtu.be/DRwjyu8SYiM

Faire tomber la neige ? https://youtu.be/Srdxow3SNpk

Supprimer automatiquement un personnage ? https://youtu.be/MaSRWTyCnGs

Créer un pêle-mêle ? https://youtu.be/mn9_f9vmc-o

Restaurer une photo ancienne ? https://youtu.be/vHddNzKm4gE

Donner un effet vintage à vos photos ? https://youtu.be/zEAPkS0Vuow

Gérer les contrastes avec le HDR ? https://youtu.be/GrrJPUipNTA

Retoucher un portrait avec la séparation de fréquences ? https://youtu.be/eTlgfZFKgdk

Faire un focus stacking ? https://youtu.be/zrHNmzTsais

Intensifier l'éclairage avec un Dodge and Burn? https://youtu.be/oCRWOu3RBUM

Vous voulez voir tous les tutos Affinity Photo? La playlist est là https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1zeENzQSMn-PQmOOy-Ukbow9

La boite à outils du photographe

Code couleur : Bandeau triangulaire VERT

La liste des outils du photographe déjà publiés:

Créez votre site internet facilement et gratuitement https://youtu.be/36T4vBMF9cs

Créer un flyer, une affiche ou un logo en quelques minutes https://youtu.be/4rRBnbJunr8

Télécharger gratuitement des photos haute def ! https://youtu.be/ObfqduOmOBU

Redimensionner vos images en un seul clic ! https://youtu.be/iGcpPTtQysg

Créer une palette de couleurs adaptée à vos photos ? Facile ! https://youtu.be/gF0MU-yu2oY

S'initer à l'éclairage en photographie ? Facile ! https://youtu.be/EVwBfl2oyMs

Préparer une prise de vue en studio ? Facile ! https://youtu.be/_LpqXl9j0HI

Faire une mise en beauté sur vos portraits ? https://youtu.be/5fmIGYpZ1aw

Sublimer vos photographies par drone ? https://youtu.be/59g89M09Kks

Automatiser la retouche de vos paysages ? https://youtu.be/Hf4ZdW3SreI

Vous voulez voir toutes les vidéos de la boite à outils? La playlist est là: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOtdd7y-1zdh33Hdx2_B-KVrJnkBdM8F

