Comment retoucher et sublimer vos photos tel un pro ?

Lors d’une prise de photo, nul n’est à l’abri d’un ratage, que vous soyez un professionnel ou juste un amateur. Une maladresse qui provoque un désagrément, une déception et un regret. Le regret de devoir supprimer une prise de vue qu’on voulait immortaliser, un geste d’amour ou de tendresse qu’on aimerait bien revoir et revivre de temps en temps, ou partager avec les amis, la famille… !

Voici un rapide aperçu de ce que vous pourrez faire avec le logiciel de montage de photo.

Une touche poétique avec le montage

Le photomontage vous permet de donner tout l’élan à votre créativité, dans la mesure où il vous permet d’insérer sur une même photo des éléments que l’on peut difficilement réunir, ce qui lui donne un effet poétique et surréaliste comme l’a fait Henry Peach Robinson dans The Lady of Shalott. Techniquement parlant Le photomontage vous offre la possibilité se réunir des objets qui nécessitent des temps de pose différentes, comme le ciel et la mer. Disons qu’il élargit le champ du possible en matière de photographie.

Supprimez l’indésirable

Même les professionnels de la photo, les photographes avérés qui ont des années d’expérience derrière eux, vous diront : oui, j’ai raté non pas une, mais des photos. Ça arrive ! Le tout est de pouvoir remédier à ces désagréments.

En effet, aussi talentueux que vous soyez, vous n’empêcherez jamais de stopper un chat de courir derrière un ballon qui a échappé à un gamin, ni un passant qui n’a pas vu que vous étiez en train de prendre en photo vos amis, vos enfants ou le paysage … Autant d’imprévus indésirables que vous ne maitrisez pas et qui s’invitent dans votre photo. Mais qui n’ont pas échappé au logiciel de montage de photos de Movavi. Il a conçu pour vous la fonction Suppression d’objet qui vous permet en un clic de supprimer tout ce qui vous gâche la vue.

Sublimez l’arrière-plan de vos photos

Il arrive parfois que l’arrière-plan d’une photo ne colle pas avec ce qu’elle raconte. Un arrière-plan mal pensé enlève le charme d’une photo : elle devient un produit tout ce qu’il y a de plus banal.

On se dit alors : ah ! Si seulement je pouvais changer ce décor et en créer un autre, en harmonie avec le thème de la photo.

Imaginez votre nouvel arrière-plan et l’éditeur photo le réalisera pour vous : un paysage naturel, en pleine verdure, pour une photo qui capture un instant printanier où valsent rosiers et fleurs multicolores, une belle nuit d’été, pour fêter la rencontre de deux amoureux, un cadre chaleureux pour une soirée familiale …

Devenez un photographe créatif

Aujourd’hui, les meilleurs photographes sont ceux qui savent aller au-delà de la prise de vue. Ils sont créatifs et laissent libre cours à leur imagination pour sublimer leurs photos. L’image n’est plus alors une fin en soi, mais l’occasion pour créer un nouvel univers, raconter une belle histoire, une histoire qui s’écrit à travers les inscriptions intégrées et qui se raconte sur le rythme de morceaux de musique, bien choisis et agréablement orchestrés.

Autant d’opérations rendues possibles grâce à l’éditeur photo de Movavi. Il vous restera alors à partager vos photos avec vos amis et vos proches sur instagram et faceboook, peut être en gagner de l’argent.