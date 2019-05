Par : Jean-Claude Barousse

Pourquoi j'aime cette photo,

La science de la perception

Avez-vous remarqué que sous couvert de vous expliquer comment faire une bonne photo, certains rédacteurs en critique lapident sans vergogne votre travail ? Ils vont même jusqu’à trouver une autre photo dans celle que vous avez eu le courage de porter à leur attention.

Si ce livre par du même principe de lecture des photos déjà prises, sa philosophie est tout autre. D’abord, il ne s’agit pas de vos prises de vue. Mais, du point de vue de l’auteur qui dit pourquoi il a aimé les photos qu’il met en avant. Il ne zigouille pas, il fait comprendre ce qui sépare une photo d’une bonne photo, une banalité d’un extra.

Et, au fil des pages, vous avez droit non pas à une leçon de photographie mais une invitation à la découverte, à la réflexion. Et c’est ainsi que si vous commencez la lecture, vous vous arrêterez après avoir tourné la dernière page en ayant mieux saisi la raison d’être de la photographie. Et, peut-être, le pourquoi de ce que vous faites à chacune de vos sorties boîtier en main. Mais, les non photographes auront également loisir à s’en saisir.

Bonnes découvertes.

Pourquoi j’aime cette photo

La science de la perception

Auteur : Brian Dilg

Editeur : Eyrolles

160 pages – 19,90€

ISBN 978-2-212-67715-2

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr/index?/category/242-paris_quartiers_divers

http://jcbarousse.fr

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)