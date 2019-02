Choisir la bonne photo pour un faire-part

Mariage, naissance, baptême ? Créer un faire-part se fait désormais très facilement en ligne. Vous disposez de nombreux modèles personnalisables, dans des styles variés, qui répondent à la majorité des besoins. Classique, rétro, moderne, ou sur une thématique précise (voyage, nature, zen, outdoor, etc.) : le choix est immense.

Mais comment choisir la ou les bonnes photos pour illustrer votre faire-part ? Celle qui touchera son but au point que vos destinataires conserveront longtemps ce faire-part comme un objet d’art ?

Nous vous conseillons de choisir en priorité le style de faire-part souhaité et seulement dans un deuxième temps l’image ou les images qui vont l’accompagner. En effet, selon le format du faire-part retenu, cela implique souvent un choix d’une image horizontale, verticale ou carré, et donc élimine déjà un certain nombre de photos. De plus, vous aurez ainsi en tête le style recherché pour le choix de votre image et pourrez envisager dans le même temps les possibilités de déclinaison graphique, par exemple en noir et blanc ou sépia pour un effet vintage.

Ensuite, il va falloir vous concentrer sur le sujet de votre faire-part.

Pour une naissance, il est évident que vos destinataires ont envie de voir « la bouille » de votre dernière petite merveille. Attention dans le choix d’une image de votre bébé, évitez les prises de vue en plongée qui écrasent le nourrisson. De même une image du nouveau-né perdu dans la certes adorable grenouillère offerte par sa grand-mère risque de donner l’impression qu’il s’agit d’un catalogue de vêtements pour enfant plutôt que d’un faire-part de naissance.

L’idéal ? Un gros plan du visage, si possible les yeux ouverts… cela permettra à chacun d’épiloguer sur le sujet « Il a les yeux de son père/sa mère ». De même, oubliez le bonnet pour la prise de vue, on veut voir s’il a des cheveux cet enfant. Si vous avez la possibilité de mettre deux photos, une image des heureux parents et/ou frères et sœurs portant le nouveau-né permet d’avoir la vue d’ensemble et complètent agréablement le faire-part.

Pour un mariage, en général vous n’avez évidemment pas encore fait appel à un photographe pour les photos de couple en habit de cérémonie.

La première option qui s’offre à vous est d’illustrer votre faire-part par des photos still-life : des compositions de fleurs, d’objets, etc. qui rappellent le thème ou l’ambiance choisie pour votre faire-part de mariage mais vous prenez le risque d’un faire-part un peu impersonnel qui risque de frustrer vos destinataires.

Le mieux est de piocher dans vos images familiales ou de couple pour trouver une image forte de votre amour. Là encore, pensez que parmi vos invités, certains ne connaissent par l’heureux(se) élu(e) qui va partager votre vie donc choisissez plutôt des portraits qui permettent de découvrir le visage de chacun dans le couple et où si possible vous regardez tous deux l’objectif. Le regard est certainement la façon la plus efficace d’inviter votre destinataire à « rentrer » dans votre histoire.

Enfin quelle que soit l’image choisie, prenez la précaution de faire un test sur un exemplaire avant de lancer l’impression en grand nombre, certaines photos peuvent avoir un rendu différent sur papier et sur écran. Mieux vaut donc limiter les risques pour un faire-part vraiment réussi !