Par : Jean-Claude Barousse

L'inspiration en photographie

L’inspiration en photographie, cela vous dit ? Vous ne restez pas pantois avec votre matériel sorti sans savoir en faire quoi ? Alors, ce petit livre n’est peut-être pas pour vous. Quoique, quelques bonnes idées pour se rafraîchir le cerveau parfois embué. Cela peut toujours servir. Alors faites comme ces photographes qui ne doutent pas trop de leur talent mais se demandent bien pourquoi est-ce qu’il passerait une énième fois devant une scène déjà tant de fois photographiée.

Pourtant, un moment historique, une plage touristique, cela attire de nombreux photographes qui ne se posent pas trop la question. Et, faute de s’interroger, font la photo de M. tout le monde sans se transformer, pour autant, en carte postale qui pourrait les enrichir. Alors, vraiment, lisez ce petit livre, retenez les étapes que vous n’êtes pas forcément obligé de respecter, mais cela aide : le Sujet, la bonne Distance, le Choix, les moyens/Besoins, Le Fond et la Forme, le Rendu, le Post Traitement, etc. en passant par l’Atelier et le Petit Cahier d’Exercices.

Si parfois le texte peut-être sembler ostentatoire, un rien pédant, c’est certainement pour rappeler que la photo est un art comme la musique, l’écriture ou la peinture. Alors allez-y !!!

L’inspiration en photographie

Auteur:Gildas Lpetit-Castel

Editeur : Eyrolles

131 pages – 14,90€ en prix public

ISBN 978-2-212-67708-9

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr/index?/category/242-paris_quartiers_divers

http://jcbarousse.fr

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)