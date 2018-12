Par : Jean-Claude Barousse

C’est écrit sur la première de couverture : 160 pages d’aide et de conseils pour tous.

Pour ceux qui veulent faire de la photo studio, tenter de maîtriser mieux la lumière et celle donnée par son flash Cobra. Suivez ce livre clair et précis et les ombres ne vous ennuieront plus au contraire vous vous en servirez bien…

Vous utiliserez les arrières plans proposés pour que plus rien ne vienne perturber le regard au dépend du sujet principal. C’est malin, vraiment plein d’aides, vraiment plein de conseils.

C’est fait par Réponse Photo, revue sérieuse s’il en est. Si vous aimez cette pratique, allez-y sans vous retourner, achetez !!!

Home Studio Photo

Auteur : Réponse Photo

Editeur : Eyrolles

160 pages – 15€

ISBN 978-2-212-67454-5

Jean-Claude Barousse

