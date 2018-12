Par : Jean-Claude Barousse

STUDIO

C’est lourd, épais, vous ne pourrez pas l’emporter partout au risque de vous plomber vos prochaines courses. Mais, cela tombe bien puisqu’il s’agit de studio d’intérieur.

Avec plein de schémas à reproduire facilement tant les croquis donnés sont faciles d’accès. Il y en a pour tout les goûts classés en 5 pratiques photographiques pour mieux en cerner les techniques : Portrait classique, beauté, glamour et mode, de caractère et boudoir et nu. C

’est un livre pour maintenant, hier c’est trop tard si ce n’est pour critiquer son travail effectué sans savoir, mais également pour après-demain lorsque vous aurez oublié…

Ce livre est pour amateur averti mais aussi bien utile pour les professionnels.A avoir pour celui qui veut être photographe de studio d’intérieur.

Auteur : Andréas BÜBL

Editeur : Eyrolles

310 pages – 28€

ISBN 978-2-212-67696-9

Jean-Claude Barousse

