toute la photo de rue

La 1ère de couverture de ce livre retient toute mon attention : si j’étais capable de sortir une telle photo, je comprendrai pourquoi mon intérêt à m’exercer à l’art photographique. Bien, sur, cela me donne envie de poursuivre et de l’ouvrir… et cela tombe bien, car l’auteur se propose à nous initier en 101 fiches pratiques que je qualifierai également d’explicite.

Laissez-vous guider, mettez en pratique sans obligatoirement copier mais en prenant ainsi les bons réflexes photographiques tel que par exemple : il faut savoir non seulement regarder mais aussi marcher. Des conseils à suivre, des habitudes à perdre telles que photographier sans viser… Il est évidemment question du smartphone qui pour certains a complètement (dé)passé l’appareil photo traditionnel outre-tombe. Mais, pour peut-être clore le débat entre il faut, il faut pas, l’auteur assène une citation « le meilleur appareil photo, c’est celui que vous avez avec vous » CQFD !

Et de plus plusieurs fiches sur le fameux (non) droit à l’image et tout ce qui (ne) va (pas) avec. Et c’est bien de le dire, de remettre un peu d’ordre dans ce qui est confus même si, après lecture, les avis resteront aussi partagés. Mais ce n’est pas la faute de l’auteur. Il est également question de la post production avec ses corrections et ses montages, mais également de la diffusion des images crées.



En fait, un livre à lire pour mieux faire dans cet art de rue !

Auteur : Bernard Jolivalt

Editeur : Dunod

240 pages – 24€ ‘sortie prévue le 5/09/2018

EAN : 9782100775866

