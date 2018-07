Par : Jean-Claude Barousse

Apprendre Lightroom Classic CC

Encore un livre sur Lightroom me direz-vous. Oui, mais à chacun son style pouvant convenir à certains utilisateurs. Et puis chaque auteur délivre sa manière de faire, ses découvertes ce qui permet d’avancer plus vite qu’un simple mode d’emploi neutre. Et puis, LR étant devenu Classic CC vaut mieux s’assurer de quoi il retourne.

Je me rappelle, aux débuts de ce logiciel, sa raison d’être était d’éviter la complexité déclarée de son grand frère, toujours présent pour l’ensemble des métiers de traitement de l’image, photo ou non. Or, désormais, l’excuse faite de ce genre d’ouvrage est souvent le caractère intimidant, la difficulté d’approche, et j’en passe de LR. C’est amusant de le constater.

Quoiqu’il en soit, ce petit livre, par la taille et non pas parcequ’il propose, rappelle d’emblée que si ce logiciel est de traitement de l’image, il ne concerne pas exclusivement que de retouches mais bien plus encore. Puisqu’il s’agit, en fait, d’une solution intégrée de gestion de la photographie permettant au photographe amateur, éclairé ou pro, d’être performant dans le flux de traitement de ladite photo. Et il vous en dit beaucoup.

Alors, si vous avez le sentiment de ne pas trop bien utiliser LR, ce livre est pour vous.

Auteur : Nicolas Croce

Editeur : Eyrolles

216 pages - 23€

Jean-Claude Barousse

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

