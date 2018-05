Par : Jean-Claude Barousse

Photo au flash

Voici un petit livre pour faire toute la lumière sur la photo au flash. Et comme il s’agit de Scott Kelby, l’on est sûr d’avoir tout intérêt à le lire dans son intégralité. On est sûr d’en avoir pour son argent comme cet avis, pris au hasard, sur l’utilisation d’un parapluie pour atténuer l’éclat de l’éclair du flash. Il le déconseille fortement… bien sûr il vous dit quoi faire pour l’extérieur et l’intérieur lors de vos prises photos. Mais, il vous donne également quelques trucs lorsque vous tombez en rade devant un accessoire récalcitrant.

Et c’est ainsi tout au long du livre comme un long fleuve tranquille qui vous permettra d’améliorer sensiblement votre technique photo que ce soit en studio ou en décor naturel. Tout en vous disant comment faire lorsque, dans certaines conditions, l’apport du flash n’est pas possible, il vous rappelle par contre que pour une bonne utilisation, mieux vaut s’approcher au plus près du sujet pour être sur de la portée de l’éclair. Certains vous disent d’éviter les ombres, lui vous indique comment en créer de belles. A suivre absolument..

Auteur : Scott Kelby

Editeur : Eyrolles

192 pages – 19,90€

