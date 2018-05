Hot Shots, la petite boite à idées photo

Par : Jean-Claude Barousse

Hot Shots, la petite boîte à idées photo

Petit livre de chez Dunod dont les photos valent mieux que les mots. L’on prend plaisir à s’imaginer être avec le photographe au cours de ses prises de vues dont la plupart sont sur le vif, spontanées. Si certaines sont prises basiquement avec un reflex digne des pro, la plupart l’ont été avec un Lomo donnant ce style si particulier aux images. A la fois du passé avec ce petit air de rétro, mais bougrement de nos jours avec son adaptation au numérique. Pourtant, la plupart des images sont captées avec des boîtiers argentiquet. Ce qui met à mal la mort de cette belle technique. Mais aussi, étant donné la pluralité d’appareils utilisés, que ce n’est pas l’appareil qui fait la photo, mais bien le photographe sachant se servir des outils qu’il a à disposition. Le truc, et c’est là l’importance des mots, c’est que pour chaque photo fixée en page de droite répond, à moins que cela ne soit l’inverse pour les occidentaux, une courte explication du comment de la prise de vue signét, pas toujours mais souvent, d’un conseil pratique sur fond grisé accompagné des métadonnées pour tout savoir de l’image. Et en fin de parcours des mini tutos de prise de vues et développement des photos !!! C’est un petit livre mais au contenu dense et pleins de photos, sympa !!!

Auteur : Kevin Meredith

Editeur : Dunod

218 pages – 16,90

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr/index?/category/37-lieux_desertes

http://jcbarousse.fr

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)