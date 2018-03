Par : Jean-Claude Barousse

LES SECRETS DE LA PHOTO URBEX



De la photo urbex, quel amateur photographique n’a pas rêvé d’en faire ? Bien sûr, il y a les paysages urbains qui en font partie même si certains disent le contraire. Et, la prise de vue en agglomération est souvent source de plaisirs, de rencontres insoupçonnées. Mais, dans le style, il y a un autre genre, qui se veut aller plus loin dans l’exploration des centres urbains. Ce sont généralement les anciennes bâtisses laissées à l’abandon, en jachère, dans l’attente d’un autre avenir. Mais, pour le photographe, l’essentiel est d’en retirer l’âme, l’histoire de ces véritables monuments. Toutefois, la chose n’est pas aisée : d’abord trouver les endroits propices à ces aventures de nos temps modernes. Et ce n’est pas chose aisée. En effet, le spécialiste du style n’aime pas communiquer ces plans, ces spots pour faire plus dans le temps, sous réserve de préserver les lieux et jamais de ne vouloir partager… Aussi, en ouvrant ce livre, ne vous attendez pas à l’obtention d’adresses. Mais, vous comprendrez mieux les difficultés de photographier en ces lieux ce qui peut expliquer la prudence de ces photographes envers monsieur tout le monde. En plus, vous aurez droit à de belles images dont vous vous demanderez bien, malgré quelques explications données, si vous arriverez à en produire de semblables. Mais, pour cela, rien ne vaut la pratique, alors à vos appareils, en chasse, prêt pour l’aventure, votre aventure…

Les secrets de la photo urbex

Auteur : Philippe Sergent

Editeur : Eyrolles

138 pages – 23€

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr/index?/category/37-lieux_desertes

http://jcbarousse.fr

