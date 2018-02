Par : Jean-Claude Barousse

Vous rappelez-vous de votre jeunesse ? Fier comme un bar tabac, vous montriez vos photos en moins de temps qui ne le fallait pour le dire tandis que le parent fana de photos attendait longtemps son plaisir. Clic, pour la prise de vue, clic pour le développement service sur place, et le tour était joué. Mais la technique a eu son temps, sans doute à cause du prix des cartouches, de la faible performance du boîtier et de son objectif, peut-être aussi d’un format carré limité. Pourtant, certains n’ont pas oublié, et la nostalgie aidant, revoici l’appareil dans tout ses états prêt à répondre à vos envies de photos pas comme maintenant. Ce livre vous raconte, mieux, et plus précisément, l’histoire de cette grande aventure, le pourquoi du comment du fonctionnement et le résultat photographique obtenu. Mais il vous fait prendre connaissance d’une autre possibilité : l’art photographique au travers de plusieurs œuvres d’artistes toutes plus originales que l’autre ; parfois des tableaux de peinture !!! Le format n’est plus ce qu’il était par assemblage, le traitement autre par diverses opérations réalisées directement sur le film. Lisez ce livre, vous ne pourrez plus vous en passer et, certainement, après lecture une passion nouvelle naîtra.

LE GRAND LIVRE DU POLAROID

Auteur : Rhiannon Adam

Éditeur : Eyrolles

260 pages

Prix : 26,90 €

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr

