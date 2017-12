Par : Jean-Claude Barousse

HAUTEURS

ARARAT

Voici un livre pensé par un photographe de chez Magnum dont on ne rappelle plus la célébrité dont on espère de belles photographies. Mais non, ce sont des photos de M. tout le monde que vous et moi pourrions prendre pourvu que l’on n‘ait pas oublié son boîtier ou smartphone. Mais le sujet est autre dont la montagne en est simplement le prétexte. Il faut l’appréhender comme une histoire de situation où des personnes sont sorties de leur contexte pour un ailleurs qu’ils n’auraient peut-être pas été cherchés spontanément. Les photos sont servies par de courts textes dont l’ensemble donne un livre sur-réaliste confirmant que la photographie mène à tout pourvu que l’on veut bien essayer. Mais, il dit aussi que, avant tout, l’être humain sait s’adapter à toute situation pourvu que l’on lui en laisse la possibilité. Des textes bruts, parfois incongrus tel que « Je ne suis pas vraiment malheureux ici. Et puis au moins je ne vois plus ma femme, c’est toujours ça de gagné ». C’est étrange, inattendu, mais le suivi d’individus qui ont tout perdu et réagissent sur le moment avec leurs forces, avec leurs faiblesses. Cela pourrait être vous, moi, nous ; je préfère que ce soit eux…

Intéressant pour les curieux : en fin de livre un inventaire des lieux où ont été prises les photographies.

HAUTEURS

ARARAT

Photographe : Carl de Keyer

Textes : Philippe Claudel

Éditeur : Glénat

238 pages – 25€

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)