Autour d’un verre de vin

Je reçois un livre photos des édition Glénat dont le titre me paraît alléchant. Mais je désespère : si l’idée de mettre en 1ère de couverture un acteur célèbre peut booster les ventes. Celui qui fait son beurre en France mais dépense à l’étranger trouvant qu’ici l’on paye trop d’impôts sauf en cas de besoin se soins palliatifs, je ne peux pas être fan. Pourtant je fais abstraction et cède à la tentation. Je ne le regrette pas car des vedettes, il y en plein les portraits mis en situation autour du sujet, et c’est intéressant. Pensez, ce sont pas moins de 120 artistes de renom et toutes de catégories internationales qui se sont plaisamment prêtés au jeu. Des chanteurs, acteurs entre autres mais aussi des rois et reines du piano tant le savoir faire en cuisine de restaurant est de l’art, et, pourquoi pas, des photographes ou sportifs... Et l’esprit du livre qui est le passage de verre entre chaque passe bien. Pas forcément le cru de l’année, mais ce livre a du caractère pouvant faire plaisir entre copains accompagnés ou non. Vous pourrez l’offrir, bien entendu aux francophones, mais aussi aux anglophones puisque le plus de ce livre est que les textes soient en langue de Molière et de Shakespeare. Un petit moment de pur plaisir pour qui sait y prendre goût. L’œil du photographe est là qui a su mettre en lumière l’instant de complicité pour faire une bonne photo, aidée en cela par des tirages noir blanc pour la majorité mais aussi de la couleur. Le photographe a d’ailleurs poussé l’obturateur jusqu’à ne pas prendre la personne mais plutôt ses symboles l’identifiant immédiatement. A vous de découvrir ces images parfois étonnantes, mais rarement déplaisantes même si le modèle ne vous convient pas vraiment.

