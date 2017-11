Par : Jean-Claude Barousse

Je tire le livre de son enveloppe avec une sensation de granularité allant bien avec le genre traité : le roman photo. En effet, peu de photographes en parle, et pourtant il a fait les beaux de certains et les critiques acerbes des autres. Aujourd'hui, il décline au profit, semble-t-il de la bande dessinée. Mais, avant tout, le roman photo est bien une autre expression de l'art, de la technique photographique. Et, à le regarder avec le recul nécessaire l'on peut observer les planches, les images comme de véritables œuvres à part entière. En tout cas, l'idée est excellente que de nous l'avoir rappelé en 255 belles pages. L'injustice est réparée et chacun pourra se faire une idée. Et, si vous passez par là, allez voir l'exposition qui se tiendra à Marseille au Mucem du 13 décembre de cette année jusqu'au 23 avril 2018. ce sera l'occasion de voir et revoir certaines célébrités d'un autre temps telles Sylvie Vartan et son ex ou encore Choron pour les plus libertaires et ne prendre que les français.

ROMAN PHOTO

Editeur : Textuel

255 pages – 35€

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)