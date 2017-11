Par : Jean-Claude Barousse

Vous êtes photographe, vous aimez la montagne ; vous aimez la photo ou tout simplement les belles images. Alors, ce livre est fait pour vous : il rassemble un condensé des plus belles photos de photographes célèbres dans le genre dont leur bobine est en dernière page. Certaines, beaucoup, en fait toutes, des photos sont très spectaculaires et ne peuvent laisser le lecteur, le spectateur indifférent. Et le grand format vertical du livre aide à la majesté de ces images accentuant ainsi la verticalité des lieux. Pourtant l’auteur a cru bon nous faire profiter de doubles pages et c’est une réussite car l’horizontalité vont mieux à certaines !! Si le texte est signé d’un passionné de montagne et de photo, chaque photographie nous est livrée avec une légende du photographe qui a réalisé celle-ci. Ce livre est une pure merveille et l’approche des fêtes devrait en motiver certains. Alors qu’ils n’hésitent pas : succès garanti !!!

Si d’autres se plaisent à faire de même, qu’il pense à prendre un vrai guide et, côté, matériel vérifier qu’il ne craint pas le froid et l’altitude…

Montagne spectaculaire

Auteur : Guillaume Vallot

Edition : Glénat

160 pages – 39,50€

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)