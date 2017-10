Ville déserte

Par : Jean-Claude Barousse

La maire de Paris fait tout pour vider sa ville de tout véhicule à moteur. Certains photographes utilisent la technique de l'empilage du nombre de prises de vue pour faire disparaître tout élément bougeant dans l'image finale. Ici, le photographe s'astreint tout simplement de choisir, attendre le bon moment pour faire ses prises de vues sans âme qui vive. C'est ainsi qu'il vous est proposé des images parfois insolites, iconoclastes, magiques, belles mais toujours intéressantes. Bien sur, la nuit est généralement plus propice pour l'exercice de cette série. Mais, cela vaut le coup de voir ces images de villes connues que l'on croit connaître. Et le résultat nous amène à regarder autrement un environnement quotidien, à rentrer dans l'image comme l'auteur a fait pour la réalisation des photographies qu'il nous livre. Peut plus pour vérifier la réalité des photos prises : il est indiqué les longitude et latitude des endroits captés. Mais attention, n'allez pas croire, ces villes désertes ne le sont pas pour autant, et dans beaucoup d'images l'on sent l'activité humaine que l'on ne voit pas sauf sur quelques unes où elle se fait discrète comme pour s'excuser d'être...

VILLE DESERTE

Auteur Photographe : Genaro Bardy

Éditeur : Les éditions Ipanema

29 Euros



