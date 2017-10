Par : Jean-Claude Barousse

En 2ème réédition, c’est dire que ce livre a attiré l’attention de ceux qui veulent à partir d’une photo couleur numérique obtenir un beau noir et blanc. Et la légende qui veut que seul l’argentique permet une belle photo « Noir et blanc » n’a plus qu’à rechercher le tiroir des souvenirs. Attention, il n’est pas question, ici, d’enterrer cette noble technique dont je connais quelques photographes talentueux. D’ailleurs, il est réservé quelques pages notamment au développement du film argentique et, plus en avant, entre autres, il indique ce qui est pour lui les avantages du film... Lire ce livre, c’est au minimum un rappel aux sources style ne pas utiliser l’option Noir et blanc souvent offerte avec le boitier photo, mais plutôt bénéficier de la gamme étendue de la couleur, appuyée en cela par le fichier Raw, pour obtenir un beau NB détaillé (ou non selon Votre choix au labo numérique). Mais, également, au travers de certaines photos célèbres, l’auteur vous livre son analyse qui à coup sûr vous apprendra bien des choses sur l’art du Noir et Blanc devenu un choix artistique de faire ou pas.

L’Art du Noir et Blanc

Auteur : Michaël Freeman

Éditeur : Eyrolles

192 pages – 24€

