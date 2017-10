Par : Jean-Claude Barousse

Le titre, tout d'abord, Serial Photographer, ne m'a pas plu au premier abord, au second et maintenant. De plus, il s'agit d'une réédition qui donne l'air d'avoir déjà donnée. Mais, le nom du photographe porté, Eric Forey, a déclenché une alerte, de bon aloi. Effectivement, ouvrir et parcourir ce livre est comme déguster un bon plat dont chacun des éléments vous font comprendre la technique, l'ingéniosité artistique de celui qui œuvre.Et les images qui sont données sont belles à voir et à revoir. Il y en a pour tous les goûts même si le principal est porté sur le paysage urbain, tant il est, ici, bien pris, chaque détail bien saisi. Mais, l'artiste photographe va plus loin puisqu'il vous explique simplement le pourquoi du comment tout en vous disant à la fin que vous ne pourrez rien si vous n'avez pas défini, vous-même, votre propre trajectoire, compris votre personnalité. Mais, l'auteur photogrpahe nous emmène plus loin, en expliquant la nécessité d'une série photographique qui vous oblige à une certaine rigueur, à observer votre environnement telle celle d'une banale barque qui ne l'est plus tant les prises sont d'un point de vue différent, d'une journée autre, d'horaires changés. Si je dois résumer, en plus du plaisir du regard, vous en saurez un peu plus sur la manière de voir, d'observer et de réaliser une série cohérente qui n' épuise pas vos futurs lecteurs. Alors soyez curieux, malin, prenez ce livre en otage et servez-vous en.

Serial Photographer

Photographe : Eric Forey

Éditeur : Eyrolles

217 pages – 26€

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)