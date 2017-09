Par : Jean-Claude Barousse

Bien sûr La Mer du nord fait immédiatement penser à une chanson, mais aussi à des poèmes. Et ce n’est pas ce livre qui nous donnera à dire le contraire. Au contraire, si j’ose dire, en ouvrant ce livre fort bien fait, merci à la maison d’édition - dont on sent bien qu’elle aime son métier et qu’elle n’est pas seulement présente pour gagner de l’argent – c’est avec joie, jubilation même que l’on parcoure les très belles photographies offertes à ma vue de l’amateur averti et aussi celui qui le sera un peu plus après avoir fini ce parcours. Des photos anciennes, 1906, à des bien plus récentes, 2016. Et aussi 1886… mais, non il ne s’agit pas de photos, mais de peintures correspondant ainsi à l’appel fait à des artistes de tout bord, écrivains, poètes et chanteurs qui nous font vivre cette Mer du Nord. On y va de dunkerque à Amsterdam, sans bien entendu oublier l’Angleterre. Mais une fois le trajet terminé l’on a envie de le refaire, le revoir même à l’envers. C’est plein de tendresse, de frisson, de joie, ces photos noir et blanc mais aussi en couleur vous font rappeler qu’au-delà une fonction témoignage, la photographie est aussi, et, pour moi, surtout artistique. Et que dire de ces doubles pages nous invitant à rentrer un peu plus dans l’ouvrage, essayez, c’est comme si vous y étiez…

MER DU NORD

Recueil de photographies et autres….

Éditeur : Textuel

234 pages et plus de photographies – 39€

ISBN : 978-2-84597-576-7

Jean-Claude Barousse

http://jcbarousse.fr

