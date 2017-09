Par : Jean-Claude Barousse

Afghanistan, vous connaissez, ce pays rongé par les guerres qu’elle soient civiles ou autres. Ces habitants voulant malgré tout rester mais obligés de se terrer pour échapper aux envahisseurs… Personne ne veut y aller sauf un photographe qui plus est de talent. Les images qu’il rapportent parfois au risque de sa vie et dans tous les cas au cours d’un périple, long, dur et difficile, sont comment dire ? MERVEILLEUSES de talent d’esprit artistique. Bien sûr elles témoignent d’un présent déjà passé mais tellement prégnant que l’on a du mal à se détacher. Et, lorsqu’un tel travail dont la qualité n’est plus à mesurer, est porté par la maison d’édition TASHEN, l’on tient réellement un ouvrage que l’on conservera dans sa bibliothèque. Mais, l’on n’hésitera pas à y retourner régulièrement ; ne serait-ce pour se rappeler que si migrants il y a ce n’est pas volontaire mais bien trop souvent parce que les intéressés ont été chassés, persécutés. De texte, il y en a peu, mais en trois langues, et dans les dernières pages pour légender les images données afin de voir, pour le lecteur curieux, quelques repères bienvenus.

À posséder absolument ces 200 photos 350*250 hors les pleines pages….

AFGHANISTAN

Photographe : Steve McCURRY

Editeur : Tashen

230 pages – 59€99

ISBN : 9783-8365-6936-1

Jean-Claude Barousse

