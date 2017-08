Par : Jean-Claude Barousse

Bien sûr, on fait bien des photos avec des modèles humains que l’on shoote dans tous les sens à n’en plus finir.

Alors des chiens, pourquoi pas, en espérant que la Spa n’intervienne pas. Mais, on voyant, ou revoyant ces images dont certaines sont connues, pas toutes car dans ce livre il y a des inédites, célèbres que l’on en oublierait presque le photographe ayant mis en scène ses Braques qui se sont bien pris au jeu.

Et il y en a pour tous les goûts tous les styles, en l’air, habillé, naturel, coloré, et j’en passe.

C’est lassant 300 photographies d’un même thème ? oui, et bien non c’est plein de poésie et rapidement l’on confond avec les modèles mannequins qui nous attirent tant c’est humain.

Et puis, la patte de l’artiste photographe est là et de bien belles photos, léchées si j’ose dire, qui nous sont proposées avec un peu de texte au début et à la fin, quelques pages pour nous expliquer, alors on se remet à visiter l’ouvrage pour observer d’un autre œil…

À savourer en prenant le temps…

ETRE HUMAIN

PHOTOGRAPHE : William Wegman

Textes : William A. Ewing

Editeur : Textuel

ISBN : 978-2-8459-7586-6

Jean-Claude Barousse

