Par : Jean-Claude Barousse

Déjà le titre « La prison et l’Idiot », le livre attire comme la promesse d’un récit poétique.

Savoir que l’écrivain et le photographe sont une seule et même personne donne envie d’aller plus loin.

La précision de l’édition, la qualité de la reliure empêche de lâcher l’ouvrage et de toute façon l’image de première couverture est une invite à prendre des nouvelles.

Alors aucune hésitation possible, prenez votre temps pour le visionnage des photos proposées, reflet d’un état existant.

Prenez le temps de la lecture d’une écriture sans ambage, et recommencez en faisant lecture et visionnage en même temps.

Effet garanti, vous en sortirez autrement, content d’avoir suivi l’auteur, vécu cette aventure et peut-être appris sur ce milieu carcéral que l’on s’efforce souvent d’oublier, voire ne pas vouloir savoir qu’il existe.

Mais qui, dans ce beau livre, nous est livré brut de coffrage pour ne pas dire de capteur. Pour reprendre le mot de la fin de 4ème de couverture, qui en est le début : « bienvenue en enfer »…

La Prison et l’Idiot

Auteur : Arnaud Théval

Editeur : Editions Dilecta

191 pages – 28€

