Pour une fois qu’une photographe sachant regarder se lie avec un auteur qui sait écrire, ne nous en privons surtout pas. Images d’une impression de prise de moments de vie, parfois même à 5 mn d’intervalle d’une journée nous entraînant dans un parcours sinon intime du moins très personnel d’une artiste qui rebrousse chemin sur un passé lointain. La mise en page, la qualité des feuilles renforcent cette impression d’un souvenir que la photographe a recherché à retrouver. Porté par des textes précis, la beauté des photos prises sur le vif, c’est avec plaisirs que l’on suit le parcours proposé. Une très bonne détente pour ces longs jours d’été et, pour les plus concernés, un bon moyen d’en savoir plus au travers l’objectif et l’objectivité, sur la vie quotidienne que beaucoup d’entre nous ne connaîtrons pas, surtout s’ils y vont en touristes. Mais, ne vous arrêtez pas à ce parcours photographique car la suite en lettres vous amènera sans doute à penser en clichés un autre chemin de Paris à Gyeongju en trois allers-retours bien vus.

Pourtant certains d’entre vous diront que ces photos sont faciles à réaliser. Sans aucun doute chacun peut les prendre isolément ; mais il est bien plus difficile de donner un sens à un ensemble cohérent. Il en est de même pour l’écrit.

A mette entre toutes mains !!!



Les couleurs des Tumuli

Un jour, à Gyeongju

Photographe : Élisa Harberer

Auteur : Simon Hatab

Editeur : Atelier des cahiers

125 pages – 25€

