Par : Jean-Claude Barousse

Des livres photos, il y en a plein, souvent ayant un contenu intéressant car faits par des photographes qualifiés ; mais trop souvent répétitifs car in fine, ce qui importe, au-delà de la technique et du matériel utilisés c’est bien l’œil du photographe et sa sensibilité artistique. Mais, ici, il est fait état d’une technique de plus en plus en cour si ce n’est à la mode : la pose longue. Et si cette manière de pratiquer la photo vous tente, alors ce livre est fait pour vous. Sa lecture vous donnera tous les éléments utiles pour vous préparer, prendre les accessoires nécessaires surtout le(s) fameux filtre(s) ND et la meilleure manière de pratiquer en fonction de la scène à saisir et de l’effet recherché. Mais, j’ai tout particulièrement apprécié le début et la fin du livre même si le reste doit être absolument lu. Le début est le constat d’une photo prise « normalement » avec des paramètres d’exposition classiques, la deuxième avec la méthode vitesse longue. À mon avis, tout à fait personnel, la méthode classique n’est pas tout à fait à rejeter mais, celle qui vous est proposée vous permettra de magnifier vos paysages et ne doit donc pas être écartée. La fin du livre est destinée aux photos prises par d’autres photographes « vitesse longues » et sont vraiment digne d’intérêt : à voir à tout prix. Mais, bien entendu, si vous voulez atteindre cette maîtrise, la lecture du livre appuyée par une forte expérience terrain seront indispensables. À vous de photographier !!!



Les secrets de la Pose Longue

Auteur : Christophe Audebert

Editeur : Eyrolles

123 pages – 23€

Jean-Claude Barousse

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)