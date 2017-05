Par : Jean-Claude Barousse

Dans ce livre parlant de la photographie, pas une photo ne vous sera proposée, mais seulement des infographies, 70 pour être exact. Alors, oui, chacune d’entre elles vous renseignera sur le point dont il est question et dont vous aurez surement besoin pour exercer votre art. alors pourquoi pas ? Par exemple, au hasard, dans la 16°, il vous est expliqué simplement, c’est la plus grande force de ce livre, que la vitesse choisie doit correspondre au plus près de la valeur des Iso prévue… Mais, j’avoue préférer le conseil donné au sujet des photos Noir et Blanc : mieux vaut faire la conversion en labo numérique ! Et, à propos, je l’avoue, il y a parfois des photographies dont je me demande si l’auteur a bien retenu tout ce qu’il dit bien qu’il ne soit pas du tout question dans ces pages d’esprit artistique, de règles de composition. On ne peut tout décrire et expliciter dans un ouvrage, ou alors il s’agit d’une bible dont votre critique ne manquera pas de vous dire ce qu’il pense de ce genre où il est pratiquement impossible de trouver quoique ce soit. Alors, si vous voulez connaître de la technique photo, ce livre est pour vous !

La photo Comment ça marche

Auteur : David Taylor

Éditeur : Eyrolles

176 pages – 16,90€

Jean-Claude Barousse

