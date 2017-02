Les secrets de la lumière et de l'exposition

Vous avez sans doute une bonne connaissance photographique, vous connaissez certainement Volker Gilbert pour ses formations pédagogiques (non ce n’est pas involontaire…). Alors, une nouvelle fois, vous n’hésiterez pas à vous lancer dans une lecture qui vous apprendra, vous confirmera l’essentiel de c equ’il vous faut savoir sur la lumière et son exposition. La plupart des situations que vous pouvez rencontrer lors de vos sorties photos y sont clairement exposées et, après lecture-explications à l’aide d’exemples criants, vous pourrez sortir de beaux clichés correspondant à ce que vous vouliez faire tranparaître.

Tous les thèmes, tous les genres y sont abordés, peu importe les conditions pourvu que l’on sache marier lulière et exposition…

Les secrets de LA LUMIERE et de l’EXPOSITION

Auteur : Volker Gilbert

Editeur : Eyrolles

200 pages – prix 24€

Jean-Claude Barousse

