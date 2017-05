Small World d'Anne Geddes

Par : Jean-Claude Barousse

Oh, je sais bien et sans doute n’auront-ils pas tout à fait tort, parmi ceux qui verront ce livre, certains diront « évidemment, c’est tellement facile avec le sujet choisi ». Et, bien moi je les mets au défi de faire et nous verrons bien le résultat. En attendant, je savoure page par page, d’un grand format – plus de 35 cm pour le grand côté sur certaines – de bien belles, superbes photographies. Bien sûr, certaines sont plus petites, mais pas moins réussies et évocatrices, et que dire de ces photos proposées en double page, voire sur 4 pages à déplier, comme une offrande ? Confiez, un instant, mais sous bonne garde – au risque de ne pas le retrouver – ce bel ouvrage et écoutez les clameurs s’élevaient à chaque page tournée. Moi, je vous le dis, ce livre fait parmi de ceux qui explique le pourquoi du besoin de l’art photographique. Et, en plus, ces images sont servies par la superbe qualité donnée par les éditions Tashen qui n’hésite pas à soigner luxueusement leur mise en page.

Allez une petite critique : si certains textes sont bien traduits dans notre belle langue de Molière, ce n’est pas le cas pour tous…Faut-il pour autant en rester détaché ??

Mais, ce livre est avant tout une invite au regard, à voir, ressentir, alors… 239 pages de beauté comme cette dernière d’une grand-mère avec un nouveau-né…

Ce livre est fait pour vous, votre entourage et plus loin encore, pour être regardé, être lu, à conserver, à offrir. Merci pour ce livre venant à propos le mois de mon anniversaire !!! A propos, le mois prochain est celui de la fête des mères, plus loin, la fête des pères, alors pourquoi pas ??

Auteur : Anne Geddes

Éditeur : Tashen

239 pages – prix tout public 49,99€

Jean-Claude Barousse

