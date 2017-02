Chasseurs de coeurs

Je pense que ce petit livre plein de cœurs francs, sincères et honnêtes prendrait bonne place à la St Valentin, voire toute autre occasion de présenter ses sentiments à l’autre estimé. Mais, me direz-vous, en quoi cela me regarde-t-il photographiquement parlant ? Justement, et c’est sans aucun doute là son atout cœur, c’est qu’il s’agit d’un ouvrage photographique débordant de photos prises directement dans l’environnement de leurs auteurs et ayant comme unique sujet : le cœur. En y regardant de plus près, vous arriverez sans doute à faire comme eux, en dénicher dans tous les coins : à terre, dans le ciel, les feuillages, les rochers, eau et mer. Mais, en attendant que votre regard imaginatif vous permette d’en faire autant offrez-vous, offrez aux autres ce petit livre carré qui, artistiquement, ne vous fera que du bien…. Et signé JTM….



Chasseurs de cœurs

Auteurs : Julie Lipinski et Thibault Chenaille

Editeur : l’Oiselière

119 pages – 15€

