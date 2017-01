Nikon D500 - Canon EOS 80D

Evidemment, pour tout achat d’un appareil photo, il y a dans la boîte le mode d’emploi papier (de moins en moins souvent) ou son accès via le numérique. Mais, à croire que ce document est fait à la vite, manque de temps, manque d’argent ou défaut de traduction pour les mêmes raisons, sa lecture n’est pas franchement aisée. Et, au-delà du positionnement de tel bouton ou telle fonction, l’on a comme l’impression que l’auteur ne s’intéresse pas vraiment à la photo.

Aussi, n’est-il pas inutile de faire appel à de véritables photographes, ayant bien souvent testé sur le terrain le produit dont il parle. On a tout d’un coup le sentiment d’être mieux compris, que le livre est fait pour nous. L’on trouve en plus du mode d’emploi, qui d’un coup seul perd tout attrait, tous ce que l’on avait rêvé pour faire une bonne photo.

Alors, ces deux livres, l’un sur le fameux Canon EOS 80D et l’autre sur un boîtier de rêve – il vaut tout de même 1 000€ de plus que le précédent – vont permettront de mieux prendre en main votre appareil photos en vous donnant beaucoup d’informations pour mettre à l’aise et vous rendre de plus en plus aguerri.



Voici un investissement qui sans être aussi lourd que le premier, n’en est pas moins important ; et puis, les fêtes…

Photographier avec son Nikon D500



Vincent Lambert

Editions Eyrolles

26 €

Photographier avec son Canon EOS 80D

Philippe Garcia

Editions Eyrolles

25 €





