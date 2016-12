Juste à la fin de la préface, il est indiqué : « Tournez la page pour commencer ce voyage ». Personnellement, je l’avoue, ce voyage, je l’ai déjà commencé en visualisant les 5 premières photographies dont l’auteur artiste photographe a bien voulu nous gratifier. Tout simplement splendide, et…Cela va crescendo tout au long des 227 pages de ce magnifique livre. Plus de 100 photos, dont une grande partie en double page, vous sont proposées, de celles que vous n’arriverez pas à réaliser. J’ai bien tenté sur les libellules ( http://jcbarousse.fr/index?/category/203-libellules ), mais les photos que j’ai obtenues valent…et sont loin du résultat constaté dans cet ouvrage. Amusant, l’auteur nous indique que les libellules sont plus difficiles à prendre que les papillons, or, perso (encore) ces derniers je les prends lorsqu’ils se reposent !

J’avais une petite déception, cependant, car si pour chaque image les métadonnées et une très courte explication ait donné, j’aurais voulu en savoir plus. Si vous êtes comme moi, pas de souci, il vous suffit de lire ce livre en entier pour découvrir tout ce que vous vouliez savoir (non, je vous n’indiquerais pas les pages, cherchez-les vous-même). Par exemple, au hasard, page 194, une idée du matos utilisé vous rend humble et si vous apprenez que les ingénieurs du système photographique l’on adapté tout spécialement pour notre photographe de haut vol, vous dites chapeau et fermez définitivement tout velléité d’en faire autant. Mais, ce n’est pas grave tant que vous conservez ce livre auprés de vous. Merci l’artiste !!!

Le plus sera certainement d’accepter d’en faire cadeau, sauf si vous avez pris soin au préalable d’en acheter un rien que pour vous… Noël approche !

Speed Flyers

Le vol des insectes révélés

Auteur : Ghislain Simard

Editeur : Biotope éditions

227 pages – 39€



Jean-Claude Barousse

