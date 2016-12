Si vous voulez revenir dans votre passé, si vous voulez savoir ce que c’est, si vous voulez pratiquez dans le présent et dans le futur, lisez tout d’abord ce livre. Vous serez fin prêt pour exercer cet art qui sent bon la matière, vous met face à elle. C’est tout cela la photo argentique qui demeure bien présente dans notre actuel et c’est tant mieux !

Mais, pour ceux qui pensent que la photo c’est la seule prise de vue, les développement et tirage qu’une étape obligatoire non créative, ils en seront pour leurs frais. La maîtrise de l’argentique autorise toutes les audaces comme pour le labo numérique. Vous découvrirez les méthodes pour développer avec plus ou moins de contraste ou de grain et faire ressortir la matière. Mais, il vous est également, en amont, expliqué le film qu’il faut choisir en fonction du résultat recherché – un catalogue des différentes possibilités permet de déterminer rapidement sa préférence.

Ce qui est intéressant, ce sont les différentes expériences de photographes pro amateurs et pratiquants du genre.

Les secrets de LA PHOTO ARGENTIQUE

Auteur : Gildas Lepetit-Castel

Editeur : Eyrolles

219 pages – 24€





Jean-Claude Barousse

