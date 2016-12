Vous voulez vous faire votre portrait, ou plutôt celui d’un modèle accommodant. Ce livre simple est fait pour vous ; pas de verbiage, juste une tonalité claire pour donner sens à votre projet. Vous passerez par une obligatoire revue des techniques importantes qu’il serait dommage de passer au risque de louper ses clichés. Bien sûr, un portrait c’est visage, bien préparé, pensez-y, surtout au maquillage à ne pas négliger (dans le site vous trouverez l’adresse d’un bon maquilleur http://fred.bmaquilleurpro.free.fr/ ), mais c’est aussi la source de lumière qui donnera le ton. Mais, par portrait, plusieurs style existent : profil, face, américain et modèle en action ce qui permet de lui donner vie et de ne pas ressembler à une nature morte. Mais qui dit portrait, dit aussi mise en valeur du fait du jeu des mains, de la coiffure, important aussi le coiffeur, l’arrière-plan aura aussi toute son importance. Mais je vous laisse embarquer dans cet ouvrage dont l’auteur vous en dira bien plus et bien mieux que moi. Bon apprentissage.

Les secrets de la photo de portrait

Auteur : Pascal Druel

Editeur : Eyrolles

167 pages – 24€





