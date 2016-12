Je ne sais pas vous, mais, moi, lorsque je me pose une question sur le fonctionnement ou dysfonctionnement d’une fonction ou d’un outil, j’ai toujours l’impression qu’il me faut connaître la réponse afin de poser la bonne question pour trouver ce que je recherche.

Ici, concernant un livre sur l’utilisation de Photoshop (PSP pour les intimes) en version CC (pour le Cloud d’Adobe), point de problème : vous parcourez la table des matières ne comportant pas moins de 200 questions sur l’art et la manière de se servir de PSP, vous vous rendez à la page indiquée et, super, une explication sur votre besoin vous est donnée, clairement, sans chichi avec une copie d’écran.

Bon, les deux reproches que je pourrais faire – il fallait bien les rechercher – résident dans le désordre apparent des questions et, surtout, trop souvent, la non explication de l’intérêt de tel outil ou fonction. Dommage…

Ceci dit, Scott Kelby, l’auteur de cet ouvrage, a sorti tellement de livres sur ce logiciel que vous devriez sans peine en sortir un correspondant à votre demande.

Aussi, débutant, expert, passionné ou simple visiteur, n’hésitez pas ce livre vous servira pourvu que vous vouliez vraiment utiliser PSP CC.

Dépannage PHOTOSHOP

en 200 questions/réponses

Auteur : Scott Delby (traduction de Gilles Theophile)

Editeur : Eyrolles

262 pages – 19,90€





Jean-Claude Barousse

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)