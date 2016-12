Revoir Paris tout au long des années 1945 – 1968 (la belle époque ?) … C’est ce que nous proposent les éditions de la Tour Verte au travers les belles photographies de Jacques Rouchon dans un bien bel ouvrage que je n’aurais crainte de classer dans les beaux livres.

En grand format nous sont données à voir des images de « ha, c’était vraiment mieux avant » ; et bien tant pis pour les nostalgiques, car, personnellement, j’aime à y voir l’ancien Paris mais sans nostalgie aucune. Et, j’aime également à retrouver certains personnages bien connus comme le mannequin Leslie Caron qui honore cet ouvrage par une belle dédicace ; ou encore, des images de haute couture, l’étonnement d’une 4cv stationnée gaillardement devant une devanture de chez Dior (mais, il est vrai, conduite par un autre célèbre mannequin). Et des célèbres, Gérard Philippe ou même des illustres inconnus trainant dans les jardins du Luxembourg ou œuvrant dans ce qu’il était appelé « La zone » ou encore des circaciens, des lieux célèbres et festifs comme la Tour d’argent et les folies bergères et… Je vous laisse découvrir tous les trésors mis à disposition. Et merci pour ce qui pourrait bien être un beau cadeau !!!

Revoir Paris

Photographe : Jacques Rouchon

Editeur : La Tour Verte

Prix public 39,50€

Jean-Claude Barousse

