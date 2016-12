Bien qu’il soit écrit par Pierre Labbé, qu’il comporte la même photo de première de couverture, que le titre soit quasi identique – hors nom du logiciel - que les ouvrages commis par cet auteur dont je vous ai déjà parlé, il ne s’agit pas d’un livre traitant du développement d’image, comme par exemple et pur hasard Photoshop pour PC et Mac. Mais, comme il permet également de gérer, triturer les images, les textes en bi-dimension, tri-dimensions et plus, j’en fais l’annonce sur ce site. De plus, pour ceux qui auraient adhéré à l’abonnement complet du Clou d’Adobe, ce logiciel fait partie de l’enveloppe fournie.

En fait, Illustrator est destiné à tous ceux qui veulent faire du dessin vectoriel - avec ou sans photo – et comme PSP pour la photo, il en est la bible pour ce genre d’exercice. Aussi, devant les nombreuses et multitudes de fonctions avancées qui vous sont proposées, il n’est vraiment pas de trop que de faire appel à ce type d’ouvrage, pour tenter de comprendre quelque chose, et, une fois cette étape passée, trouver au moment voulu, l’outil, la technique utile pour faire avancer votre projet : oui, ce livre est pour vous !

Illustrator CC

Pour PC et Mac

Editeur : Eyrolles

482 pages – 39€90

Jean-Claude Barousse

