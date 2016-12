Dans ma chambre de James Mollison

Qui dort, dîne, comme on fait son lit on se couche. Il existe tant de proverbe provenant de cet espace intime qu’est la chambre à coucher. Mais, si dans ce livre il est bien question de chambre, de celle d’un enfant, il nous en apprend beaucoup sur les destinées de chacun, son regard sur chaque chambre (parfois l’on se demande laquelle, où est-elle ?) d’un enfant à travers 16 pays à la façon « reporter d’images ».

Au départ, je me suis demandé que viens faire ce livre dans la série précitée Beaux livres des éditions Textuels, et, au fur à mesure du déroulé des pages, le visionnage de ces photos appuyées d’un texte concis, cet ouvrage me semble aussi fort que les autres, si ce n’est plus ; alors, je comprends… Il y a des endroits où j’aurais aimé avoir passé mon enfance et adolescence, d’autre où je voudrais vraiment qu’un enfant ne soit plus obligé d’y être.

Lisez ce livre et je pense que vous comprendrez !

Dans ma chambre

Auteur : James Mollison

Editeur : Textuel

118 pages – 35€

