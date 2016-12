ATLAS d'Antoine d’Agata

J’ai remarqué un de mes courriels intitulé : BEAUX LIVRES et parmi leu énumération, quelques-uns portant sur la photographie.

Je commencerais par celui sur lequel il est inscrit juste à sa tranche ATLAS et en 1ère de couverture Antoine d’Agata ; écrivain photographe qui ne cesse de nous surprendre : d’abord par le format/présentation choisis d’un vertical qui se lit horizontalement, certainement pour nous prévenir que ce qui suit n’est pas banal. Mais sans doute est-ce aussi un moyen de soutenir les images dans le sens de leur lecture. Ou alors l’inverse, tant il est vrai que les textes supportent les belle photos présentées et vice versa.

L’auteur aurait justement pu tomber dans ce travers. Mais non, il nous donne à suivre, un court instant, le chemin de femmes prise par leur sexualité, plus ou moins volontaire, leur dépendance également à la drogue. Voyeur, même s’il y a homme ou femme exposé, circulez, il n’y a rien voir pour vous. Au contraire, de cet ensemble nait un style que bien des poètes d’aujourd’hui aimerait atteindre.

Je n’e dirais pas plus car il me serait vraiment difficile de vous traduire les courts textes de chaque pays ainsi visités ; heureusement qu’ils sont traduits en bon français : je crois avoir compris…

Beau cadeau en perspective !!

Si vous en avez le temps, vous pouvez retrouver ces œuvres tout au long d’une exposition qui se tient Galerie Les Filles du Calvaire (est-ce un hasard ?) Paris du 27 octobre au 26 novembre 2016

ATLAS

Auteur : Antoine d’Agata

Editeur : Textuel

Prix public : 55€

Jean-Claude Barousse

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)