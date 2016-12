Vivre de son art photographique, tout amateur passionné y a un moment à un autre pensé. Mais, si de l’acte à la pensée de vendre ses photos, le pas peut être vite passé, en vivre réellement s’en avoir recours à un autre flux financier, cela n’est vraiment pas gagné. Moi-même, ais-je réussi quelques ventes, lors d’expositions, plus surement en édition, suis-je pourtant loin d’atteindre les chiffres donnés dans l’ouvrage Les TARIFS et le DEVIS du photographe. J’ajouterais, d’ailleurs, qu’au exemples de tarifs donnés pour une prestation photographique et un mannequin, il serait dommage d’oublier ces techniciens artistiques que sont les maquilleurs et costumiers – Ils ont été oubliés, mais ici l’omission est réparée

Et pourtant si je présente ce livre accompagné de Vivre de ses photos (2ème édition) dont je vous ai déjà parlé lors de sa première édition, c’est que si vous voulez vraiment vous lancer dans cette belle aventure, faires-le après avoir consulté ces deux ouvrages pour moi complémentaires même s’ils ne sont pas forcément destinés au même public.

Mais, d’ailleurs, comme pour l’ensemble de la collection PRO de l’éditeur Eyrolles, ces livres sont vraiment source de renseignements qui, s’ils ne sont pas forcément à suivre à la lettre, servent de guide pour éviter les chausse-trappes.

Les TARIFS et le DEVIS du Photographe (142 pages)

--- vivre de ses photos 2ème édition (190 pages)

Auteur : Eric Delamarre André Amyot

Editeur : Eyrolles

Prix : 20€

Jean-Claude Barousse

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)