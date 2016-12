Cet ouvrage d’Harald Mante est l’un des rares qui se doit d’être dans toute bonne bibliothèque d’un photographe.

Même s’il ne traite pas de tous les éléments composant une photo et même la seule composition, dont il est question tout au long des lignes et images à consulter de bout en bout tant l’ensemble est…parlant ; toutefois, et ce sera là mon seul reproche : la tonalité de l’écriture est un peu trop professorale. Mais, n’a-t-on jamais demandé à un instit, et pire à un doctorant (!) d’accepter de se mettre à la portée de tous ?

Et pourtant, je vous l’assure, après lecture ou pourquoi, simple observation des très belles et significatives photos, l’art (je maintiens…) de la composition, jouer avec les lignes et les couleurs deviendra simple reflexe et en accord avec l’auteur, il ne vous restera plus qu’à prendre votre temps pour trouver votre bon sujet à photographier.

Sur que vous allez réfléchir différemment lors de vos prochaines prises de vue !!!

Composition et couleur en photographie

Auteur : Harald Mante

Editeur : Eyrolles

208 pages – 28€

Jean-Claude Barousse

